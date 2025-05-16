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ВИДЕО Художник из Силламяэ поддержал Томми Кэша перед финалом Евровидения

Фото статьи
Фото: Erik Prozes

Эстонский художник Эдуард Зенчик опубликовал пост в Instagram, в котором выразил поддержку Томми Кэшу, который уже завтра представит Эстонию в финале Евровидения-2025 в швейцарском Базеле.

Эдуард Зеньчик просит называть его «Неизвестным художником». Он родился и работает в Силламяэ. Свои выставки он проводит не только в Эстонии, но и по всему миру.

В видеоролике «Неизвестный художник» рисует портрет Томми Кэша, попутно танцует и подпевает песню Espresso Macchiato.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Eduard Zentsik (@art_zentsik)«Супер!» - прокомментировал один из пользователей.

«Супер!» - прокомментировал один из пользователей.

«Очень хорошо», - написал другой.

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