ФОТО Бывшая звезда Playboy рассказала о бездомной жизни на улице: что с ней произошло

Бывшая модель Playboy оказалась на улице после того, как не смогла оплачивать аренду из-за резкого повышения цен на жилье. Женщине пришлось искать альтернативные варианты.

Прежняя роскошная жизнь

Гловер, которая в свое время жила в одном доме с основателем Playboy Хью Хефнером, ранее арендовала комнату в престижном районе Виндзор. Впрочем, ежемесячная плата в размере 750 фунтов стерлингов (890​ евро) стала для нее непосильным финансовым бременем.

Оказавшись на улице, бывшая модель начала кампанию по сбору средств в интернете. Ее цель - собрать девять тысяч фунтов стерлингов (10 673 евро) на приобретение яхты, которую она планирует использовать как жилье.

«Я подаюсь на множество вакансий и пытаюсь найти работу, но это очень сложно. Надеюсь вернуться к проведению персональных тренировок и выгулу собак, когда обустроюсь на одном месте», - рассказывает она.

Карьера Луизы в Playboy началась, когда ей было всего 20 лет. Она стала первой британкой, которая получила титул «Модель года». В то время красавица проводила время со знаменитостями в поместье Хефнера.

«Это было лучшее время, как будто другой мир. Я общалась с самыми известными людьми. Мы были как семья», - вспоминает Гловер.

Резкие изменения

Однако жизнь модели резко изменилась в 27 лет, когда она перенесла сепсис после операции по увеличению груди и провела пять недель в больнице. Эта беда стала для нее сигналом к изменениям. Женщина решила изменить образ жизни, уехать из поместья и сосредоточиться на фитнесе.