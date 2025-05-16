Рекрутер назвала шесть вещей, которые не стоит говорить во время собеседования

Лучше сказать что-то вроде: «Я процветаю в команде, которая работает». Расскажите о том, как выглядит для вас успешная или процветающая рабочая среда.

«Вы также можете рассказать о том, что для вас важнее всего в следующей компании, в которой вы будете работать, когда речь идет о культуре, возможностях или общении», - добавляет Сноуболл.

«У меня нет опыта использования этого приложения или программного обеспечения»

Даже если вы не знакомы с определенным инструментом, о котором вас спрашивают во время собеседования, не стоит преуменьшать те навыки, которыми вы обладаете.

«Иногда опыт работы с программным обеспечением или инструментами компании имеет большое значение при устройстве на работу, поэтому ответ таким образом не создает надлежащего контекста для навыков и опыта, которые вы имеете, и о которых не стоит говорить во время собеседования», - говорит рекрутер.

Вместо того, чтобы просто сказать, что вы не использовали что-то раньше, лучше ответить так: «Хотя я не имею непосредственного опыта работы с этим программным обеспечением, на предыдущей должности я выполняла эту задачу, используя это программное обеспечение...»

«Я хотел бы сделать шаг назад...»

Хотя этой фразой вы хотите показать, что понимаете название или уровень должности, на которую претендуете, говоря это вы можете произвести неправильное впечатление на собеседника.