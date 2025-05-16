ВИДЕО Охранники Томми Кэша задержали трио из Швеции: «Наконец-то они заговорили нормально»

В TikTok стало популярным видео, на котором охранники Томми Кэша якобы задерживают представителей Швеции на Евровидении-2025 - трио KAJ. За сутки ролик набрал 738 тысяч просмотров.
«Скажите Espresso Macchiato», - потребовал Джин Уолкер, один из четырех охранников Томми Кэша.
В ответ трио одновременно произнесло: «Сауна». Охранник остался недоволен и попросил повторить: пусть они скажут Espresso Macchiato. Участники вновь сказали: «Сауна».
Тогда охранник подошел к Якобу Норргарду, одному из музыкантов, и что-то прошептал ему на ухо. После этого Якоб повернулся к другим участникам группы и сказал: «Давайте скажем это». В итоге они вместе произнесли нужную фразу.
«Наконец-то они заговорили нормально», - прокомментировал видео Томми Кэш.
«Охранник сказал, что можно попасть в сауну, если сказать Espresso Macchiato», - пошутил кто-то.
«Моргните три раза, если вам нужна помощь, KAJ», - написали в комментариях.
@tcsecurity Quick meeting with KAJ 😘 @KAJ @$ #sauna #espressomacchiato #eurovision #tommycash #kaj ♬ Kidnapping - Peter Zirbs