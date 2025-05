Суд над Puff Daddy: Джастин Бибер нарушил многолетнее молчание

«Так много людей, которые помогли ему стать тем, кто он есть, были очень близки с Дидди, и это полностью его сбило с толку. Джастин не ответил на это после обысков в домах. Он и не собирается», - сказал инсайдер. Он добавил, что певец сожалеет о работе с Комбсом над альбомом рэпера 2023 года под названием The Love Album: Off the Grid и сильно дистанцировался от него.