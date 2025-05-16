Суд над Puff Daddy: Джастин Бибер нарушил многолетнее молчание

55-летнего Комбса обвиняют в серии сексуальных преступлений, и среди поклонников были широко распространены опасения, что 31-летний Бибер мог подвергнуться сексуальному насилию со стороны Дидди в первые годы его работы в музыкальной индустрии.

Слухам поспособствовало архивное видео, в котором Шон и на тот момент еще несовершеннолетний Джастин тусовались 48 часов. Они также работали вместе над альбомом.

На фоне скандалов и ужасающих разоблачений, которые сопровождают суд над Пи Дидди, команда артиста сделала заявление для СМИ, настаивая на том, что он никогда не был жертвой подсудимого.

«Хотя Джастин не входит в число жертв Шона Комбса, есть люди, которым он действительно навредил. Отвлечение внимания от этой реальности отвлекает от справедливости, которой эти жертвы по праву заслуживают», - говорится в сообщении для прессы.

Источники также сообщили таблоиду, что продюсер никогда не оскорблял Джастина каким-либо образом. Что касается видеороликов с участием Дидди и Джастина, инсайдеры настаивали, что их взаимодействие было просто перформансом , и объяснили, что Бибер был ближе к сыновьям рэпера, чем к Шону.

После ареста Комбса, по словам информаторов, Джастин был очень расстроен этой новостью и фактически стал затворником.

«Так много людей, которые помогли ему стать тем, кто он есть, были очень близки с Дидди, и это полностью его сбило с толку. Джастин не ответил на это после обысков в домах. Он и не собирается», - сказал инсайдер. Он добавил, что певец сожалеет о работе с Комбсом над альбомом рэпера 2023 года под названием The Love Album: Off the Grid и сильно дистанцировался от него.

«У него был долгий перерыв с Дидди, когда, по его мнению, большая часть этого произошла, и он дистанцировался от него. Он был представлен на последнем альбоме Дидди, и если бы он знал что-либо об этом, он бы этого не сделал», - добавил человек из окружения канадского певца.