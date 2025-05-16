Известный американский певец арестован в Великобритании: подробности

Тогда Диау подал гражданский иск против Брауна на сумму 16 миллионов долларов (14 миллионов евро) в качестве возмещения ущерба за травмы и убытки.

По словам продюсера, звезда R&B Браун предпринял неспровоцированное нападение: разбил о его голову бутылку, а затем ударил и пнул, когда продюсер лежал на полу.

Браун прилетел в аэропорт Манчестера на частном самолете в среду днем, возможно, чтобы начать репетиции для своего тура, который стартует 15 июня в Манчестере, пишет британское издание Metro. Певца задержали в пятизвездочном отеле Lowry.