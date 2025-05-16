Известный американский певец арестован в Великобритании: подробности

Американский певец Крис Браун арестован в Великобритании из-за нападения на продюсера Эйб Диау в 2023 году в ночном клубе Tape в Мэйфэр.
Тогда Диау подал гражданский иск против Брауна на сумму 16 миллионов долларов (14 миллионов евро) в качестве возмещения ущерба за травмы и убытки.
По словам продюсера, звезда R&B Браун предпринял неспровоцированное нападение: разбил о его голову бутылку, а затем ударил и пнул, когда продюсер лежал на полу.
Браун прилетел в аэропорт Манчестера на частном самолете в среду днем, возможно, чтобы начать репетиции для своего тура, который стартует 15 июня в Манчестере, пишет британское издание Metro. Певца задержали в пятизвездочном отеле Lowry.
«Мы уполномочили столичную полицию обвинить Криса Брауна по одному пункту обвинения в тяжких телесных повреждениях, вопреки разделу 18 Закона о преступлениях против личности 1861 года», - передает Metro слова Адель Келли, заместителя главного прокурора The Crown Prosecution Service (CPS). Крис Браун впервые появится в суде Манчестера в пятницу, 16 мая.