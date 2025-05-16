ФОТО Портрет и валяная фигурка Томми Кэша произвели настоящий фурор в Сети

«Победитель Евровидения 2025», - говорит Тарви Клеесманн, который в Facebook-группе Kõigile, kõigile... isetehtud nokitsused ja ütlemised публикует фото портрета Томми Кэша. Тарви признается, что учился рисовать сам.

Портрет Томми Кэша ручкой. Фото: Erakogu

«Очень хорошо! Точная копия», - говорит один из комментаторов. «Отличная работа», - отмечает другой. «Очень классная картина, супер», - считает третий. «Очень талантливо», - хвалят в комментариях. «Мне нравится! Большое мастерство - создать настолько правдоподобный рисунок ручкой».

Автор со своей работой. Фото: Erakogu

В той же группе Хеди Сави-Юндас делится своим художественным произведением - валяной фигуркой Томми. Хеди часами просматривала фотографии и видео Томми, чтобы получить максимально точный результат.

«Без стресса! Фигурка, выполненная методом игольчатого валяния. Часы поиска изображений и просмотра видео, чтобы рассмотреть со всех сторон», - говорит Хеди Сави-Юндас и делится фотографией своего творения.

Фигурка Томми Кэша. Фото: Erakogu

Фото уже набрало почти 800 лайков, и администратор группы решил сделать его профилем группы.

«Очень круто! Отличный результат!» - пишут в комментарях. «Очень классно», «в точку», «очень реалистично», «супер круто», «просто супер, уважение», «выглядит реалистично, молодец», - комментируют люди.