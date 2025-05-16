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В Facebook-группах активно продают Ozempic: ведомства обеспокоены

Перевод: Герман Аверьянов
Фото статьи
Фото: MARCUS BRANDT

По словам руководителя отдела коммуникаций Департамента здоровья, они получили более 30 уведомлений, связанных с продажей запрещенных лекарств. Только за последние две недели было сообщено о трех подпольных точках продажи Ozempic.

В последние годы спрос на препараты, помогающие похудеть, резко возрос. Одним из таких стал Ozempic. Изначально он предназначался для лечения диабета, но благодаря своему побочному эффекту в виде снижения аппетита он быстро обрел популярность среди людей, борющихся с лишним весом.

Это и стало причиной его дефицита, что, в свою очередь, подстегнуло развитие черного рынка лекарств.

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