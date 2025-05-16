В Facebook-группах активно продают Ozempic: ведомства обеспокоены

В последние годы спрос на препараты, помогающие похудеть, резко возрос. Одним из таких стал Ozempic. Изначально он предназначался для лечения диабета, но благодаря своему побочному эффекту в виде снижения аппетита он быстро обрел популярность среди людей, борющихся с лишним весом.