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Участницы Евровидения из Латвии ответили журналисту по-русски, чем вызвали возмущение

Представители Латвии на Евровидении-2025 Tautumeitas.
Представители Латвии на Евровидении-2025 Tautumeitas. Фото: Martin Meissner

В преддверии сегодняшнего полуфинала песенного конкурса «Евровидение» в социальных сетях обсуждали представительниц Латвии - группу Tautumeitas. Возмущение многих пользователей социальных сетей вызвал ответ участниц группы, данный в сюжете латвийского телевидения LTV на русском языке.

Журналист LTV задал Tautumeitām вопрос на русском языке о том, как их воспринимают в городе Базель, где проходит конкурс, и одна из участниц группы, певица Аснате Ранцане, также ответила по-русски.

Этот эпизод вызвал бурную реакцию среди пользователей платформы X. Часть комментаторов осудила журналиста за вопрос на русском языке, а также самих артисток за то, что они ответили на нем.

Ситуацию прокомментировал председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Ивар Аболиньш. На платформе X он обратился к руководителю Совета общественных электронных СМИ (SEPLP) Янису Сикснису с призывом дать разъяснение обществу.

Под постом Аболиньша собралось около 40 комментариев - от ироничных до резко критических. Недовольные пользователи обвиняют как LTV, так и самих Tautumeitas.

Другие комментаторы, напротив, не видят проблемы в том, что на вопрос, заданный по-русски, был дан ответ на том же языке. Они подчеркивают, что Tautumeitas поддерживали Украину в борьбе с российскими оккупантами и продолжают оставаться активными популяризаторами латвийского культурного наследия.

На критику также отреагировали и Латвийские общественные медиа, опубликовав заявление на платформе Facebook: «Общественные медиа решительно осуждает враждебные высказывания, прозвучавшие сегодня в публичном пространстве и СМИ в адрес представительниц Латвии на Евровидении - группы Tautumeitas.

Уже десять лет Tautumeitas с гордостью несут латвийскую идентичность как высшую ценность, чтя культурное наследие наших предков и популяризируя его как в Латвии, так и за ее пределами. Желаем удачи в сегодняшнем полуфинале - мы с вами и посылаем всю нашу силу и поддержку!»

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