Участницы Евровидения из Латвии ответили журналисту по-русски, чем вызвали возмущение

В преддверии сегодняшнего полуфинала песенного конкурса «Евровидение» в социальных сетях обсуждали представительниц Латвии - группу Tautumeitas. Возмущение многих пользователей социальных сетей вызвал ответ участниц группы, данный в сюжете латвийского телевидения LTV на русском языке.
Журналист LTV задал Tautumeitām вопрос на русском языке о том, как их воспринимают в городе Базель, где проходит конкурс, и одна из участниц группы, певица Аснате Ранцане, также ответила по-русски.
LTV рус intervē Таутумейтас pic.twitter.com/ntKcsR8T04— Nepareizais (@realNepareizais) May 14, 2025
Этот эпизод вызвал бурную реакцию среди пользователей платформы X. Часть комментаторов осудила журналиста за вопрос на русском языке, а также самих артисток за то, что они ответили на нем.
Ситуацию прокомментировал председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Ивар Аболиньш. На платформе X он обратился к руководителю Совета общественных электронных СМИ (SEPLP) Янису Сикснису с призывом дать разъяснение обществу.
Fakts, ka par visas sabiedrības līdzekļiem Eirovīzijas laikā tiek veidotas reportāžas un intervijas ar Latvijas pārstāvēm krievu valodā, manuprāt, ir nepieņemams un absurds— Ivars Āboliņš (@Ivars_Abolins) May 15, 2025
Aicinu SEPLP priekšsēdētāju Jāni Siksni skaidrot sabiedrībai gan to, kā sabiedriskajam pasūtījumam atbilst…
Под постом Аболиньша собралось около 40 комментариев - от ироничных до резко критических. Недовольные пользователи обвиняют как LTV, так и самих Tautumeitas.
Другие комментаторы, напротив, не видят проблемы в том, что на вопрос, заданный по-русски, был дан ответ на том же языке. Они подчеркивают, что Tautumeitas поддерживали Украину в борьбе с российскими оккупантами и продолжают оставаться активными популяризаторами латвийского культурного наследия.
Savā pusfināla dienā Tautumeitas tiek kancelotas par to, ka krieviski runājošam intervētājam atbild krieviski. Tviteris savā elementā, bet man Tautumeitas ir latviskuma paraugs ar to mūziku un skaistumu, ko viņas rada. Turklāt Ukrainas atbalstītājas vārdos, dziesmās un darbos.— Elfu mamma (@naktstaurenis) May 15, 2025
На критику также отреагировали и Латвийские общественные медиа, опубликовав заявление на платформе Facebook: «Общественные медиа решительно осуждает враждебные высказывания, прозвучавшие сегодня в публичном пространстве и СМИ в адрес представительниц Латвии на Евровидении - группы Tautumeitas.
Уже десять лет Tautumeitas с гордостью несут латвийскую идентичность как высшую ценность, чтя культурное наследие наших предков и популяризируя его как в Латвии, так и за ее пределами. Желаем удачи в сегодняшнем полуфинале - мы с вами и посылаем всю нашу силу и поддержку!»