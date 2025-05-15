Участницы Евровидения из Латвии ответили журналисту по-русски, чем вызвали возмущение

Журналист LTV задал Tautumeitām вопрос на русском языке о том, как их воспринимают в городе Базель, где проходит конкурс, и одна из участниц группы, певица Аснате Ранцане, также ответила по-русски.

LTV рус intervē Таутумейтас pic.twitter.com/ntKcsR8T04 — Nepareizais (@realNepareizais) May 14, 2025

Этот эпизод вызвал бурную реакцию среди пользователей платформы X. Часть комментаторов осудила журналиста за вопрос на русском языке, а также самих артисток за то, что они ответили на нем.

Ситуацию прокомментировал председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Ивар Аболиньш. На платформе X он обратился к руководителю Совета общественных электронных СМИ (SEPLP) Янису Сикснису с призывом дать разъяснение обществу.

Fakts, ka par visas sabiedrības līdzekļiem Eirovīzijas laikā tiek veidotas reportāžas un intervijas ar Latvijas pārstāvēm krievu valodā, manuprāt, ir nepieņemams un absurds



Aicinu SEPLP priekšsēdētāju Jāni Siksni skaidrot sabiedrībai gan to, kā sabiedriskajam pasūtījumam atbilst… — Ivars Āboliņš (@Ivars_Abolins) May 15, 2025

Под постом Аболиньша собралось около 40 комментариев - от ироничных до резко критических. Недовольные пользователи обвиняют как LTV, так и самих Tautumeitas.