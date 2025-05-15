ФОТО И ВИДЕО Перед вторым полуфиналом перед ареной Евровидения проходят протесты

В среду вечером, во время генеральной репетиции второго полуфинала, в Базеле прошла крупная акция протеста, на которой выражалось недовольство участием Израиля и оказывалась поддержка Палестине.

Протесты в Базеле. Фото: SEBASTIEN BOZON/Scanpix

Подобные протесты проходят и в четверг во второй половине дня - перед местом проведения конкурса Евровидение, у зала St. Jakobshalle, за несколько часов до начала второго полуфинала. Массового скопления протестующих не наблюдается, и в основном собралось лишь несколько десятков человек с флагами Палестины.

Территория вокруг арены охраняется полицией, опасных ситуаций не возникло, а разговоры между протестующими и полицейскими проходили мирно. Тем не менее, полиция вывела двух протестующих, которые, уходя, выкрикивали: «Свободу Палестине!» и «Прекратите убивать детей!».

Meeleavaldus Baselis. Фото: Elu24

На улицах в течение всей недели Евровидения можно было заметить большое количество полицейских, патрулирующих город. Местные жители также отметили, что обычно в городе не бывает столько сотрудников полиции.

Евровидение и политика

Хотя изначально старались отделять Евровидение от политики, на практике сделать это полностью невозможно.

«Это событие невозможно сделать аполитичным», - отметил историк и автор книги «Послевоенная Европа и конкурс песни Евровидение» Дин Вулетич в интервью французскому агентству AFP.

«Это абсолютно нереально», - подтвердил доцент Университета Южного Квинсленда Джесс Карниел. «Все участники выступают под национальными флагами, поэтому политический подтекст всегда присутствует».

Radio France Internationale напоминает, что политические послания на конкурсе появлялись и раньше: в 1969 году Австрия выразила протест против диктатуры Франко в Испании, а в 1976-м Греция отправила песню, осуждающую турецкое вторжение на Кипр.

В 2016 году победу на Евровидении одержала Украина с песней «1944» в исполнении Джамалы, посвященной депортации крымских татар. Несмотря на аннексию Крыма к тому времени, в тексте песни напрямую об этом не говорится.