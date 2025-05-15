ФОТО И ВИДЕО Перед вторым полуфиналом перед ареной Евровидения проходят протесты

В течение всей недели Евровидения атмосферу песенного конкурса омрачали политические напряженности. В среду вечером в городе прошла акция протеста. Перед началом второго полуфинала у арены Евровидения также собрались демонстранты.
В среду вечером, во время генеральной репетиции второго полуфинала, в Базеле прошла крупная акция протеста, на которой выражалось недовольство участием Израиля и оказывалась поддержка Палестине.
Подобные протесты проходят и в четверг во второй половине дня - перед местом проведения конкурса Евровидение, у зала St. Jakobshalle, за несколько часов до начала второго полуфинала. Массового скопления протестующих не наблюдается, и в основном собралось лишь несколько десятков человек с флагами Палестины.
Территория вокруг арены охраняется полицией, опасных ситуаций не возникло, а разговоры между протестующими и полицейскими проходили мирно. Тем не менее, полиция вывела двух протестующих, которые, уходя, выкрикивали: «Свободу Палестине!» и «Прекратите убивать детей!».
На улицах в течение всей недели Евровидения можно было заметить большое количество полицейских, патрулирующих город. Местные жители также отметили, что обычно в городе не бывает столько сотрудников полиции.
Евровидение и политика
Хотя изначально старались отделять Евровидение от политики, на практике сделать это полностью невозможно.
«Это событие невозможно сделать аполитичным», - отметил историк и автор книги «Послевоенная Европа и конкурс песни Евровидение» Дин Вулетич в интервью французскому агентству AFP.
«Это абсолютно нереально», - подтвердил доцент Университета Южного Квинсленда Джесс Карниел. «Все участники выступают под национальными флагами, поэтому политический подтекст всегда присутствует».
Radio France Internationale напоминает, что политические послания на конкурсе появлялись и раньше: в 1969 году Австрия выразила протест против диктатуры Франко в Испании, а в 1976-м Греция отправила песню, осуждающую турецкое вторжение на Кипр.
В 2016 году победу на Евровидении одержала Украина с песней «1944» в исполнении Джамалы, посвященной депортации крымских татар. Несмотря на аннексию Крыма к тому времени, в тексте песни напрямую об этом не говорится.
В 2022 году главной темой конкурса стало вторжение России в Украину. Украинская песня вновь выиграла конкурс. Через несколько дней после начала полномасштабной войны Европейский вещательный союз (EBU) принял решение не допускать Россию к участию.