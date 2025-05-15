ИССЛЕДОВАНИЕ Авиабилеты в эти города летом подешевеют

Отмечается, что на данный момент наблюдается снижением цен по более 100 городов - это касается как дальних перелетов, таких как Сидней (-23%) и Гонконг (-16%), так и популярных направлений на континенте, таких как Рим (-10%) и Лондон (-4%).

Также в Европе дешевле этим летом могут обойтись полеты в Стокгольм (-17%), Осло (-16%), Милан и Копенгаген (оба -15), а также Берлин (-13%).

При этом KAYAK, поинтересовавшийся у путешественников, какие у них любимые места отдыха, обнаружил, что для трех европейских направлений из первой пятерки фаворитов цены на авиабилеты либо такие же, либо ниже, чем в прошлом году.

В частности, Лондон, занимающий первое место, подешевел на 4%, в то время как цены в Париже остались прежними, а цены на авиабилеты в Рим снизились на 10%. А вот Афины, занимающие девятое место, и вовсе подешевели на 11% по сравнению с 2024 годом.

В то же время эксперты отмечают, что экономия денег на авиабилетах этим летом также зависит от разумного выбора времени вылета - новые данные показывают, что бронирование на определенные недели может сэкономить путешественникам сотни евро по сравнению с пиковыми периодами.

В частности, датами поиска лучших предложений на авиабилеты являются неделя, начинающаяся 26 мая, а затем недели начинающиеся с 11 и 25 августа.

В то же время туристам советуют избегать недель, начинающихся 16 июня, 23 июня, 7 июля и 14 июля, так как они самые дорогие и часто самые загруженные.

Эксперт по путешествиям KAYAK Кайла ДеЛоач также рекомендует лететь первым рейсом дня, чтобы сэкономить деньги и сделать поездку более гладкой.