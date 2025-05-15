Почему собака облизывает человека: ветеринар объяснил поведение четырехлапого

На вопрос, почему собаки толкают нас носом или прижимаются к нам, ветеринар ответил: «Отчасти это потому, что собаки действительно чувствуют себя частью семьи или "племени", и таким образом пытаются привлечь к себе внимание» По его словам, такое поведение собак не случайно - это способ собаки установить связь с хозяином.

По словам доктора Нортона, когда собака облизывает ваше лицо или руки, она просто хочет показать свою привязанность и получить долю вашего внимания. «Часто это сигнал эмоционального контакта: собака будто проверяет, как вы себя чувствуете, мол, я заботлюсь о тебе», - сказал он.

Но облизывание - не единственный способ, которым пес демонстрирует свои эмоции. Остальные важные сигналы включают махание хвостом и даже так называемую «улыбку».​

Хотя многие считают, что виляющий хвост означает радость, все немного сложнее. Высота, скорость и напряженность движения могут свидетельствовать как о захвате, так и о тревоге. Например, высокий и свободный взмах хвоста обычно говорит о возбуждении, в то время как низкий и медленный - о настороженности.

Еще одно интересное проявление - это «улыбка» собаки. Хотя она и не такая, как у людей, некоторые собаки оттягивают губы назад, и это очень похоже на улыбку. Если при этом их тело расслаблено, а хвост виляет, это верный признак того, что животное чувствует себя счастливым.