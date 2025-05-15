ВИДЕО Красотки, представляющие Латвию на Евровидении, обратились к поклонникам незадолго до полуфинала

В видеоролике группа Tautumeitas в волшебных костюмах обращается к жителям Европы со словами: «Этот день наконец настал! Сегодня вечером мы выступим во втором полуфинале Евровидения. Мы в восторге! Спасибо вам за вашу поддержку и веру в нас - латвийских фей. Наслаждайтесь шоу и не забудьте проголосовать за Латвию!»