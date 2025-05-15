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ВИДЕО Красотки, представляющие Латвию на Евровидении, обратились к поклонникам незадолго до полуфинала

Перевод: rus.tvnet.lv
Tautumeitas.
Tautumeitas. Фото: EPA/Scanpix

Во втором полуфинале Евровидения на сцену выйдут представительницы Латвии - группа Tautumeitas. Девушки опубликовали в своем Instagram проникновенное видео, призывая поклонников со всей Европы поддержать их сегодня.

В видеоролике группа Tautumeitas в волшебных костюмах обращается к жителям Европы со словами: «Этот день наконец настал! Сегодня вечером мы выступим во втором полуфинале Евровидения. Мы в восторге! Спасибо вам за вашу поддержку и веру в нас - латвийских фей. Наслаждайтесь шоу и не забудьте проголосовать за Латвию!»

Уже сообщалось, что сегодня вечером на сцену вместе с латвийскими девушками выйдут участники от Финляндии, Австрии, Израиля, Мальты, Чехии, Австралии, Греции, Литвы, Люксембурга, Сербии, Ирландии, Армении, Дании, Грузии и Черногории.

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