ВИДЕО Красотки, представляющие Латвию на Евровидении, обратились к поклонникам незадолго до полуфинала

Во втором полуфинале Евровидения на сцену выйдут представительницы Латвии - группа Tautumeitas. Девушки опубликовали в своем Instagram проникновенное видео, призывая поклонников со всей Европы поддержать их сегодня.
В видеоролике группа Tautumeitas в волшебных костюмах обращается к жителям Европы со словами: «Этот день наконец настал! Сегодня вечером мы выступим во втором полуфинале Евровидения. Мы в восторге! Спасибо вам за вашу поддержку и веру в нас - латвийских фей. Наслаждайтесь шоу и не забудьте проголосовать за Латвию!»
Уже сообщалось, что сегодня вечером на сцену вместе с латвийскими девушками выйдут участники от Финляндии, Австрии, Израиля, Мальты, Чехии, Австралии, Греции, Литвы, Люксембурга, Сербии, Ирландии, Армении, Дании, Грузии и Черногории.