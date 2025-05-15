Бывшая участница группы Vanilla Ninja о жизни в Базеле: зарплаты здесь сказочные, как и налоги

Ведущий передачи Ringvaade Марко Рейкоп встретился с бывшей солисткой группы Vanilla Ninja Трийну Кивилаан, которая уже много лет живет в Базеле. «Здесь приятно работать - уровень жизни очень высокий. Медицина тоже на отличном уровне, но на всю жизнь я бы здесь не осталась», - рассказывает она о жизни там.
Трийну Кивилаан уже 16 лет живет в Базеле - городе, который сейчас охвачен ажиотажем Евровидения. В интервью передаче Ringvaade 36-летняя певица рассказала, что впервые побывала здесь еще во времена Vanilla Ninja. «Мы приезжали в Базель на шопинг для фотосессий - за макияжем и другими нужными вещами», - вспоминает она.