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Бывшая участница группы Vanilla Ninja о жизни в Базеле: зарплаты здесь сказочные, как и налоги

Перевод: Герман Аверьянов
Фото статьи
Фото: Ekraanitõmmis saatest

Ведущий передачи Ringvaade Марко Рейкоп встретился с бывшей солисткой группы Vanilla Ninja Трийну Кивилаан, которая уже много лет живет в Базеле. «Здесь приятно работать - уровень жизни очень высокий. Медицина тоже на отличном уровне, но на всю жизнь я бы здесь не осталась», - рассказывает она о жизни там.

Трийну Кивилаан уже 16 лет живет в Базеле - городе, который сейчас охвачен ажиотажем Евровидения. В интервью передаче Ringvaade 36-летняя певица рассказала, что впервые побывала здесь еще во времена Vanilla Ninja. «Мы приезжали в Базель на шопинг для фотосессий - за макияжем и другими нужными вещами», - вспоминает она.

В 2005 году группа Vanilla Ninja представляла Швейцарию на Евровидении в Киеве с песней Cool Vibes. «Люди не всегда связывают мое лицо с той песней. Но стоит мне упомянуть композицию - и они сразу вспоминают», - говорит Трийну, отвечая на вопрос о том, узнают ли ее швейцарцы.

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