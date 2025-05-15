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Известный блогер обнародовал переписку эстонского музыканта со школьницей. Карл Мадис: «Правду вы обязательно узнаете»

Перевод: Седа Дунгурова
Блогер Mallukas и Карл Мадис.
Блогер Mallukas и Карл Мадис. Фото: Elu24 kollaaž

«Сейчас я снова оказался в ситуации, когда меня обвиняют в том, что является чистой ложью», - пишет музыкант Карл Мадис в социальных сетях после того, как блогер Mallukas обнародовала его переписку шестилетней давности с девочкой, которой тогда было 15 лет. Теперь музыкант сообщает, что обратился к известному адвокату. 

Несколько дней назад блогер Mallukas обнародовала предполагаемую переписку (шестилетней давности), в которой, по ее словам, тогда 60-летний Карл Мадис вел сомнительный диалог с 15-летней девочкой. ​

Из сообщений, опубликованных в блоге, видно, что Мадис называл девочку своей будущей девушкой. «А затем сообщения становились более интимными: ласковые прозвища, отсылки к внешности, желание потрогать ее ноги», - говорит блогер о переписке между музыкантом и девушкой, которой сейчас 21 год.​

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