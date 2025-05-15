Известный блогер обнародовал переписку эстонского музыканта со школьницей. Карл Мадис: «Правду вы обязательно узнаете»

«Сейчас я снова оказался в ситуации, когда меня обвиняют в том, что является чистой ложью», - пишет музыкант Карл Мадис в социальных сетях после того, как блогер Mallukas обнародовала его переписку шестилетней давности с девочкой, которой тогда было 15 лет. Теперь музыкант сообщает, что обратился к известному адвокату.