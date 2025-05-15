ВИДЕО Том Круз сорвал пятиминутные овации в Каннах

62-летний Том Круз, исполнивший в фильме «Миссия невыполнима: Финальная расплата» главную роль, наслаждался успехом и благодарил публику.

Tom Cruise said goodbye to "Mission: Impossible" at #Cannes as 'The Final Reckoning" earned a five-minute standing ovation.https://t.co/cwsNOXV0IC pic.twitter.com/HValuPY0ca — Variety (@Variety) May 14, 2025

На платформе X (ранее Twitter) появилось видео, как актер идет по проходу, пока зрители театра ему аплодируют. К нему присоединились режиссер Кристофер МакКуорри, а также другие актеры - Хейли Этвелл, Саймон Пегг, Ханна Уоддингем, Анджела Бассетт, Эсай Моралес, Пом Клементьефф и Грег Тарзан Дэвис.

Круз поблагодарил публику фестиваля за аплодисменты, сказав, что очень счастлив быть частью франшизы, которую представляет уже три десятилетия. Актер также сказал теплые слова в адрес МакКуорри, который снял четыре фильма «Миссия невыполнима».

«Каждый шаг на этом пути, что вы сделали, как вы это расширили, как вы просто превзошли наши ожидания», - заявил Том, назвав режиссера «абсолютно блестящим».

Круз добавил, что с нетерпением ждет возможности снять другие фильмы с Кристофером в будущем.

Вернется ли он когда-нибудь к франшизе, по-прежнему остается загадкой. Актер не рассказал фанатам, является ли «Финальная расплата» последним в серии фильмов о похождениях агента Итана Ханта.