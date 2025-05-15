Сколько клубники можно съедать в день? Отвечает эксперт

Поддерживает уровень сахара в крови

Благодаря более низкому гликемическому индексу клубника не вызывает скачков уровня сахара в крови, как некоторые другие фрукты, что делает ее отличным вариантом для людей с диабетом.

Поддерживает противовоспалительные и ранозаживляющие свойства

Соединения в клубнике, обладающие антиоксидантными свойствами, в сочетании с витамином С в фрукте могут помочь уменьшить боль и воспаление при таких заболеваниях, как остеоартрит, и способствовать заживлению кожи.

Способствует здоровью сердца

Исследование, проведенное среди молодежи и средних женщин, показало, что употребление не менее трех порций клубники в неделю снижает риск сердечного приступа. Антоцианы (антиоксиданты), флавоноиды и калий, содержащиеся в ягодах, могут помочь снизить артериальное давление.

Поддерживает здоровую иммунную систему

Щедрое количество витамина С в клубнике может помочь укрепить клетки иммунной системы, которые защищают от вирусов и бактерий.

Увеличивает уровень фолиевой кислоты

Клубника может служить надежным источником фолиевой кислоты или витамина B9, который имеет решающее значение для поддержания ДНК организма и особенно важен для здоровой беременности.

Помогает снизить уровень холестерина

Некоторые исследования показали, что ежедневное употребление клубники может помочь снизить общий уровень холестерина до 10% и уровень "плохого" холестерина на 13%.

Укрепляет когнитивные способности

Исследования показывают, что ежедневное употребление клубники может помочь поддержать здоровье мозга, потенциально улучшая скорость и функцию когнитивной обработки.

Сколько клубники можно съедать в день?

Для большинства здоровых взрослых всего чашка клубники обеспечивает 100% суточной потребности в витамине С.