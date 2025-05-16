Спрос превысил предложение: востребованный продукт пропал с прилавков эстонских магазинов

В редакцию поступил вопрос от читательницы: почему в магазинах нет говяжьего фарша?

«При очередном посещении продуктового магазина обратила внимание, что с прилавков исчез говяжий фарш, ценников для него также нет. На инфолинии одного из производителей мне сообщили, что до конца мая говяжий фарш в продаже не появится и что прокомментировать причину они не могут», - написала жительница Эстонии, пожелавшая остаться анонимной.

Поскольку ни названия производителя фарша, ни магазина в письме указано не было, мы посетили несколько супермаркетв, чтобы выяснить, о каком именно говяжьем фарше идет речь.

Оказалось, что в нескольких магазинах разных сетей действительно нет говяжьего фарша фирмы Maks & Moorits. В Maxima ценник на этот фарш имеется, но самого товара нет. В Selver, как и отметила читательница, нет даже ценника.

Директор по продажам Atria Eesti AS (фирма, выпускающая продукцию брендов Maks & Moorits, Wõro и VK - прим.ред.) Андер Маркса подтверждает, что в настоящее время говяжий фарш Atria Eesti не продается. «Причина проста, но вызывает тревогу - сейчас в Эстонии не хватает крупного рогатого скота. Спрос на говядину превысил предложение, из-за чего по сравнению с началом года закупочные цены выросли более чем на 30 процентов», - говорит он.

Одной из причин роста цен, по словам Маркса, стали недавно выявленные в Европе новые случаи ящура. Это заставило многих заготовщиков скота искать новые рынки, в том числе и в Эстонии, что, в свою очередь, усилило конкуренцию за местное сырье.

«Atria Eesti использует для производства фарша только отечественное сырье, чтобы гарантировать стабильное и надежное качество. Именно поэтому мы вынуждены ограничить производство говяжьего фарша, чтобы сохранить доступность самого востребованного на рынке домашнего фарша Maks & Moorits», - объясняет представитель производителя.