700 000 ЕВРО Самая престижная мыза Эстонии так и не нашла владельца

Мыза Маарду, построенная много веков назад и обладающая богатой историей, вновь выставлена на аукцион вместе с парком. На этот раз начальная цена значительно ниже, чем была раньше. Расположенная возле Таллинна мыза сейчас принадлежит Банку Эстонии.
На портале Varakeskus.ee аукцион комплекса мыза Маарду продолжается до полудня четверга. Хорошо сохранившаяся мыза в волости Йыэляхтме, Харьюмаа, выставлена на продажу со стартовой ценой 700 000 евро. Ранее начальная цена составляла 1 050 000 евро.
Главное здание построено в стиле барокко, интерьер также соответствует этому стилю. Красивую мебель оставят в доме, и новый владелец сможет сразу начать организовывать мероприятия или жить в мызе после получения ключей.
Площадь участка - 54 500 квадратных метров. Жилое здание находится в среднем состоянии. На объекте есть артезианская скважина, электрическое отопление, система охраны, погреб/кладовая и хозяйственная постройка.
Продаются два кадастровых объекта - Мыза теэ, 7 и близлежащий парк.
Аукцион завершится 15.05.2025 в 14:00.
Хозяйственная постройка пока не обустроена, при желании в ней можно сделать гостевые помещения.
К мызе прилагается красивый парковый ансамбль. Главное здание, конюшня, а также сад с оградой находятся под государственной охраной в качестве архитектурного памятника местного значения, парк дополнительно внесен в реестр как охраняемый природный объект местного значения. Дополнительную информацию можно найти ЗДЕСЬ.
Банк Эстонии: интерес со стороны покупателей был
Найдет ли мыза наконец-то нового владельца на этом аукционе? Как сообщает представитель Банка Эстонии нынешнего владельца мызы Маарду, в рамках дней открытых дверей объект посетили восемь заинтересованных лиц, но сложно заранее предсказать, насколько большим будет реальный интерес к покупке на этот раз.
«Рынок продажи мыз довольно узкий - сделки происходят редко, поскольку каждая мыза уникальна, и каждая сделка на этом рынке также неповторима. Для продажи мызы Банка Эстонии использовал как открытые аукционы, так и поиск клиентов через агентства недвижимости», - отметил представитель Банка Эстонии.