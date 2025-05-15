700 000 ЕВРО Самая престижная мыза Эстонии по-прежнему не нашла владельца

На портале Varakeskus.ee аукцион комплекса мыза Маарду продолжается до полудня четверга. Хорошо сохранившаяся мыза в волости Йыэляхтме, Харьюмаа, выставлена на продажу со стартовой ценой 700 000 евро. Ранее начальная цена составляла 1 050 000 евро.

Главное здание построено в стиле барокко, интерьер также соответствует этому стилю. Красивую мебель оставят в доме, и новый владелец сможет сразу начать организовывать мероприятия или жить в мызе после получения ключей.

Площадь участка - 54 500 квадратных метров. Жилое здание находится в среднем состоянии. На объекте есть артезианская скважина, электрическое отопление, система охраны, погреб/кладовая и хозяйственная постройка.

Продаются два кадастровых объекта - Мыза теэ, 7 и близлежащий парк.

Аукцион завершится 15.05.2025 в 14:00.

Хозяйственная постройка пока не обустроена, при желании в ней можно сделать гостевые помещения.

К мызе прилагается красивый парковый ансамбль. Главное здание, конюшня, а также сад с оградой находятся под государственной охраной в качестве архитектурного памятника местного значения, парк дополнительно внесен в реестр как охраняемый природный объект местного значения. Дополнительную информацию можно найти ЗДЕСЬ.

Maardu mõis Фото: Eero Vabamaegi

Банк Эстонии: интерес со стороны покупателей был

Найдет ли мыза наконец-то нового владельца на этом аукционе? Как сообщает представитель Банка Эстонии нынешнего владельца мызы Маарду, в рамках дней открытых дверей объект посетили восемь заинтересованных лиц, но сложно заранее предсказать, насколько большим будет реальный интерес к покупке на этот раз.