ФОТО В Швейцарии в честь Евровидения установили сауну, которую посетили артисты из Финляндии и Швеции

Сауна появилась в Базеле благодаря городу Тампере и волости Вёра. На площадке среди других висят плакаты с изображением и Эрики Викман, представляющей Финляндию, и шведской группы KAJ - неудивительно, ведь выступающая от Финляндии Эрика и все участники трио KAJ тоже родом из Финляндии.

Поздним вечером в среду, около девяти часов, в сауне еще парились несколько гостей. Встретил их приветливый молодой человек Иммо. Когда его спросили по-английски, можно ли поговорить с ним о сауне в Базеле, он ответил, что интервью можно дать и на эстонском, и тут же позвал своего отца, культурного деятеля Микко Фритце.