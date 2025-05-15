ФОТО В Швейцарии в честь Евровидения установили сауну, которую посетили артисты из Финляндии и Швеции

В честь конкурса песни Евровидения в швейцарском Базеле открыли финскую сауну - популярное место встреч, которое во время конкурсной недели посетили как финская участница Эрика Викман, так и исполнители из Швеции из группы KAJ. Представители обеих стран, правда, в сауне не попарились. «KAJ очень хотели, заглядывали в сауну, и по глазам было видно - ой, нам бы тоже хотелось попробовать, но 500 камер вокруг снимают…», - рассказал банщик Иммо.
Сауна появилась в Базеле благодаря городу Тампере и волости Вёра. На площадке среди других висят плакаты с изображением и Эрики Викман, представляющей Финляндию, и шведской группы KAJ - неудивительно, ведь выступающая от Финляндии Эрика и все участники трио KAJ тоже родом из Финляндии.