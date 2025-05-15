Смотрите, кому букмекеры прогнозируют успех во втором полуфинале Евровидения-2025

Проход в финал прочат Израилю. Страну представляет Юваль Рафаэль с песней New Day Will Rise. В композиции Израиля этого года звучат английский, французский и иврит. Рафаэль - одна из тех, кому удалось сбежать от боевиков ХАМАС, которые в октябре позапрошлого года открыли огонь по участникам музыкального фестиваля.

Юваль Рафаэль на официальной церемонии открытия Евровидения. Фото: FABRICE COFFRINI/Scanpix

Если Израилю прогнозируют выход в финал с вероятностью 94 процента, то такие же шансы дают и Австрии с Финляндией.

Австрию представляет 23-летний JJ с песней Wasted Love, которую считают одной из самых необычных на конкурсе в этом году: она начинается как опера, но затем ее жанр кардинально меняется.

Смелая композиция северных соседей Ich komme еще до начала конкурса вызвала бурную реакцию как в Финляндии, так и по всей Европе, поскольку название песни вызывает весьма пикантные ассоциации. Финляндию в этом году представляет Эрика Викман, известная своим дерзким и провокационным стилем.

Эрика Викман. Фото: Heikki Saukkomaa/LEHTIKUV/SIPA/SCANPIX

Четвертым претендентом на выход в финал - Мальта, чьи шансы оцениваются в 89 процентов. Как и участница от Финляндии Эрика Викман, представительница Мальты столкнулась с критикой из-за текста своей песни и была вынуждена изменить его.