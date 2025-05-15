Смотрите, кому букмекеры прогнозируют успех во втором полуфинале Евровидения-2025

Сегодня, 15 мая, пройдет второй полуфинал Евровидения, в котором примут участие 16 стран. Кому из них прочат прохождение в финал, а кому не удастся выступить в Базеле в субботу?
Проход в финал прочат Израилю. Страну представляет Юваль Рафаэль с песней New Day Will Rise. В композиции Израиля этого года звучат английский, французский и иврит. Рафаэль - одна из тех, кому удалось сбежать от боевиков ХАМАС, которые в октябре позапрошлого года открыли огонь по участникам музыкального фестиваля.
Если Израилю прогнозируют выход в финал с вероятностью 94 процента, то такие же шансы дают и Австрии с Финляндией.
Австрию представляет 23-летний JJ с песней Wasted Love, которую считают одной из самых необычных на конкурсе в этом году: она начинается как опера, но затем ее жанр кардинально меняется.
Смелая композиция северных соседей Ich komme еще до начала конкурса вызвала бурную реакцию как в Финляндии, так и по всей Европе, поскольку название песни вызывает весьма пикантные ассоциации. Финляндию в этом году представляет Эрика Викман, известная своим дерзким и провокационным стилем.
Четвертым претендентом на выход в финал - Мальта, чьи шансы оцениваются в 89 процентов. Как и участница от Финляндии Эрика Викман, представительница Мальты столкнулась с критикой из-за текста своей песни и была вынуждена изменить его.
Мириана Конте выиграла в январе национальный отбор с песней под названием Kant. Она вызвала неоднозначную реакцию из-за того, что kant звучит как английское слово cunt («вульва», но в британском и американском английском используется как ругательство).
Изначально EBU одобрило текст песни. Но в итоге представительнице Мальты пришлось поменяла провокационное название на Sevring («служение»; в припеве она изначально пела serving kant, что звучит как сленговое обозначение уверенного себе человека в квир- и драг-культуре).
Пятым финалистом, с 82-процентной вероятностью, станет Австралия. Страну представляет местный музыкант Go-Jo с композицией Milkshake Man. Однако и эта работа не избежала критики: по мнению некоторых, между строк можно уловить, что песне речь идет вовсе об оргазме.
Шестым претендентом на выход в финал Евровидения называют Литву, с вероятностью в 78 процентов. Страну представляет альтернативная рок-группа Katarsis с песней Tavo Akys.
На седьмом месте Чехия, чьи шансы оцениваются в 76 процентов. Страну на Евровидении представляет 29-летний Adonxs, родом из Словакии, с песней Kiss Kiss Goodbye.
Восьмое место по прогнозам занимает Греция с 74-процентной вероятностью прохода в гранд-финал. Страну представляет певица Клавдия с грекоязычной композицией Asteromáta. Песня посвящена беженцам: как греческим, так и из других стран, и особой связи между ними и родиной.
С вероятностью 66 процентов в финал пройдет и Люксембург.
Эта страна вернулась на Евровидение в прошлом году после 21-летнего перерыва. Песня этого года - дань уважения легендарной композиции Poupée de cire, poupée de son, с которой страна участвовала в конкурсе в 1965 году и тогда же выиграла.
Десятым, то есть последним претендентом на выход в финал становится Ирландия с песней Laika Party, которая повествует о первой собаке, отправленной в космос.
Вероятность прохождения Ирландии дальше - 50 процентов. Согласно текущим прогнозам, сразу за Ирландией идет Латвия и Сербия, чьи шансы оцениваются в 49 процентов.
Поскольку первый полуфинал принес немало сюрпризов, и некоторые фавориты не прошли дальше, все еще может измениться.