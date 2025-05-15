ВИДЕО Необычная реклама привлекла внимание жителя Эстонии: «Именно это мне и надо!»​

Во вторник, 13 мая, в TikTok появилось забавное видео, которое за считаные часы набрало огромное количество просмотров, лайков и комментариев.
«Ты просишь Вселенную дать знак», - пишет автор видео, а затем наводит камеру на наружную рекламу, где большими буквами написано: «Tебя упекут в психушку».
@britsuurraid no olgu siis 🥲 #tallinn #tallinnestonia ♬ original sound - Brit Suurraid
Под видео пользователи TikTok оставляют шуточные комментарии: «Сеэвальд (имеется в виду психиатрическая лечебница Сеэвальди - прим. ред.), я иду, наверное... Они к такому, как я, не готовы»; «Именно это мне и надо»; «Если еда будет, то я в деле».
«Rendin поможет сдать квартиру в аренду, если тебя упекут в психушку. Самая удобная и безопасная платформа аренды», - гласит рекламный текст полностью.