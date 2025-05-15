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ВИДЕО Необычная реклама привлекла внимание жителя Эстонии: «Именно это мне и надо!»​

Кадр из видео.
Кадр из видео. Фото: Kuvatõmmis videost

Во вторник, 13 мая, в TikTok появилось забавное видео, которое за считаные часы набрало огромное количество просмотров, лайков и комментариев.

«​Ты просишь Вселенную дать знак»​, - пишет автор видео, а затем наводит камеру на наружную рекламу, где большими буквами написано: «Tебя упекут в психушку​».

@britsuurraid no olgu siis 🥲 #tallinn #tallinnestonia ♬ original sound - Brit Suurraid

Под видео пользователи TikTok оставляют шуточные комментарии: «Сеэвальд (имеется в виду психиатрическая лечебница Сеэвальди - прим. ред.), я иду, наверное... Они к такому, как я, не готовы»; «Именно это мне и надо»​; «Если еда будет, то я в деле»​.

«Rendin поможет сдать квартиру в аренду, если тебя упекут в психушку. Самая удобная и безопасная платформа аренды»​, - гласит рекламный текст полностью.

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