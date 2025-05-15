ВИДЕО Необычная реклама привлекла внимание жителя Эстонии: «Именно это мне и надо!»​

«​Ты просишь Вселенную дать знак»​, - пишет автор видео, а затем наводит камеру на наружную рекламу, где большими буквами написано: «Tебя упекут в психушку​».

Под видео пользователи TikTok оставляют шуточные комментарии: «Сеэвальд (имеется в виду психиатрическая лечебница Сеэвальди - прим. ред.), я иду, наверное... Они к такому, как я, не готовы»; «Именно это мне и надо»​; «Если еда будет, то я в деле»​.