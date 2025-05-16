ВИДЕО Бронзовый призер Евровидения о шансах Томми Кэша на победу: «Поет он, не поет – неважно!»

Молдавский музыкант, продюсер и композитор Антон Рагоза несколько раз выступал на сцене Евровидения в составе группы SunStroke Project. Уже пять лет он живет и работает в Эстонии. Накануне финала Евровидения-2025 бронзовый призер конкурса заглянул в студию Limon LIVE.
Скрипач, композитор, продюсер и руководитель студии звукозаписи Ragoza Music Антон Рагоза, бронзовый призер Евровидения-2017 в составе молдавской группы SunStroke Project, внимательно следит за конкурсом каждый год. И делает это не только по работе - просмотр Евровидения с друзьями и близкими давно стал для него хорошей традицией.
В этом году фаворит Антона Рагозы однозначен! Музыкант отмечает, что еще в финале Eesti Laul делал ставку на победу Томми Кэша и был уверен: он пройдет в финал Евровидения.
«Это очень крутая, зажигательная песня. Он прекрасный шоумен. Не надо забывать, что Евровидение уже давно не только конкурс песни», - говорит Рагоза о том, что многим вокал эстонского исполнителя кажется слабоватым.
Антон подчеркивает, что у многих участников нынешнего финала нет сильных вокальных данных.
«Единицы действительно обладают великолепным голосом, но это шоу. Там нужно двигаться, это постановка танца, самого номера. Нужно зацепить народ. Если посмотреть на того же голландца (исполнитель Claude - прим. ред.), он на репетициях спел очень плохо - у него был тяжелый танец, и это отвлекало его от вокала. В итоге в телевизионном полуфинале он убрал все танцы, чтобы хорошо спеть. А Томми - молодец! Как поставил задачу танцевать, веселить народ - так, я считаю, и справился с ней великолепно!»
Антон Рагоза признает, что в первом полуфинале волнение Томми Кэша передавалось даже через телевизионную трансляцию.
«Что бы там кто ни говорил, для меня Томми в этом году - просто красавчик. Поет он - не поет, танцует - не танцует, мне неважно! Для меня это человек, за которого я буду болеть до конца», - говорит Антон Рагоза. Профессиональный музыкант уверен, что Томми Кэш войдет в пятерку победителей этого Евровидения.
«Я знаю, что жюри оценивает не только вокал - они смотрят на совокупность факторов, - говорит Рагоза. - Здесь важна страна, от которой ты выступаешь, обязательно шоу, рейтинг среди журналистов, рейтинг среди народа и, конечно, вокал. Из пяти факторов, если два, допустим, недотягивают, то остальные три могут перевесить - и тогда будет очень хороший балл».
В студии Limon LIVE Антон Рагоза поделился своим опытом выступления в финале Евровидения. «Естественно, для любого исполнителя это площадка номер один по пиару, - отмечает музыкант. - Попав туда, ты получаешь бесплатный пиар почти на пол-планеты».
Впрочем, Рагоза подчеркивает, что не всегда место на Евровидении отражает настоящую ценность артиста и композиции. Так, хотя группа SunStroke Project, в составе которой играл Рагоза, заняла 22-е место на Евровидении-2010 в Осло, именно она вошла в историю конкурса.
«На каждом Евровидении до сих пор показывают наш саксофонный проигрыш. Потому что мы попали в Книгу рекордов Евровидения как самый запоминающийся проигрыш за всю историю», - говорит Рагоза.
Антон Рагоза также рассказал о закулисье шоу и о том, насколько слаженно работает команда Евровидения. По словам музыканта, это живой организм, где каждый точно знает свою задачу.
«Номера на сцене меняются очень быстро, мы не видим этого закулисья, по телевизору это не показывают. Но после каждого выступления сцена моментально вытирается. С разных сторон выбегают уборщики, которые сметают весь реквизит от предыдущего номера, грузчики относят все в сторону, затем уборщики протирают пол - чтобы все блестело».
Кстати, сам Антон Рагоза должен был и сам поехать на Евровидение-2025 от Молдовы, но в последний момент страна отказалась от участия в конкурсе. Однако в планах Рагозы когда-нибудь представить Эстонию на Евровидении, возможно, в коллаборации с каким-то эстонским артистом. А пока музыкант болеет в финале за нашего Томми Кэша.
К слову, вопреки мнению букмекеров, Рагоза не верит в победу Швеции с их «банной» песней.
«Финал для артистов - это апогей всего, над чем они работали на протяжении полугода. Когда они выйдут на сцену и потратят три минуты своей жизни, чтобы показать все лучшее, что у них есть... Вот тогда, я думаю, мы и увидим, кто на что способен», - говорит Антон Рагоза в предвкушении финала.
Не пропустите финал Евровидения-2025 в эту субботу, а пока - смотрите свежий яркий выпуск Limon LIVE!