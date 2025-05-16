ВИДЕО Бронзовый призер Евровидения о шансах Томми Кэша на победу: «Поет он, не поет – неважно!»

«Что бы там кто ни говорил, для меня Томми в этом году - просто красавчик. Поет он - не поет, танцует - не танцует, мне неважно! Для меня это человек, за которого я буду болеть до конца», - говорит Антон Рагоза. Профессиональный музыкант уверен, что Томми Кэш войдет в пятерку победителей этого Евровидения.

«Я знаю, что жюри оценивает не только вокал - они смотрят на совокупность факторов, - говорит Рагоза. - Здесь важна страна, от которой ты выступаешь, обязательно шоу, рейтинг среди журналистов, рейтинг среди народа и, конечно, вокал. Из пяти факторов, если два, допустим, недотягивают, то остальные три могут перевесить - и тогда будет очень хороший балл».

Антон Рагоза: жюри Евровидения оценивает не только вокал! Фото: Sander Ilvest

В студии Limon LIVE Антон Рагоза поделился своим опытом выступления в финале Евровидения. «Естественно, для любого исполнителя это площадка номер один по пиару, - отмечает музыкант. - Попав туда, ты получаешь бесплатный пиар почти на пол-планеты».

Впрочем, Рагоза подчеркивает, что не всегда место на Евровидении отражает настоящую ценность артиста и композиции. Так, хотя группа SunStroke Project, в составе которой играл Рагоза, заняла 22-е место на Евровидении-2010 в Осло, именно она вошла в историю конкурса.

«На каждом Евровидении до сих пор показывают наш саксофонный проигрыш. Потому что мы попали в Книгу рекордов Евровидения как самый запоминающийся проигрыш за всю историю», - говорит Рагоза.

Антон Рагоза хочет когда-нибудь представить Эстонию на Евровидении. Фото: Sander Ilvest