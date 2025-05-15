ВИДЕО Капельница с эспрессо: таллиннские медики танцуют в поддержку Томми Кэша

В видеоролике сотрудники Ляэне-Таллиннской центральной больницы весело танцуют под хит Евровидения-2025 Espresso Macchiato. В ролике они в шутку ставят друг другу капельницы с кофейным напитком, а на груди у них прикреплены бумажки с призывом голосовать за эстонского исполнителя.

Бодрящая капельница с Espresso Macchiato. Фото: Кадр из видео

Все участники видео повязали красные галстуки - именно такой аксессуар стал фирменным элементом сценического образа Томми Кэша на конкурсе. Получилось весело и энергично.