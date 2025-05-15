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ВИДЕО Капельница с эспрессо: таллиннские медики танцуют в поддержку Томми Кэша

Фото статьи
Фото: Скриншот из видео

Сотрудники Ляэне-Таллиннской центральной больницы сняли ролик в поддержку Томми Кэша, который уже в эту субботу представит Эстонию в финале Евровидения-2025 в Швейцарии.

В видеоролике сотрудники Ляэне-Таллиннской центральной больницы весело танцуют под хит Евровидения-2025 Espresso Macchiato. В ролике они в шутку ставят друг другу капельницы с кофейным напитком, а на груди у них прикреплены бумажки с призывом голосовать за эстонского исполнителя.

Бодрящая капельница с Espresso Macchiato.
Бодрящая капельница с Espresso Macchiato. Фото: Кадр из видео

Все участники видео повязали красные галстуки - именно такой аксессуар стал фирменным элементом сценического образа Томми Кэша на конкурсе. Получилось весело и энергично.

Напомним, Томми Кэш выступит в финале Евровидения уже в эту субботу, 17 мая. По мнению аналитиков, его харизма, нестандартный подход к шоу и стремительно растущая популярность в социальных сетях дают ему весомое преимущество.

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