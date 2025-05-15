В первом полуфинале на больших экранах показали фрагмент выступления коллектива. После завершения голосования зрителей ведущие рассказали о рекордах конкурса. В частности, они отметили, что «Бурановские бабушки» стали самым возрастным коллективом в истории Евровидения. Суммарный возраст участниц составил 403 года. Ведущие отметили, что инициатором конкурса в свое время выступила Швейцария, а сам формат должен оставаться вне политики и сохранять строгий нейтралитет.

Зрители из Украины и Европы в социальных сетях возмутились, что российскому коллективу уделили внимание на Евровидении-2025. В 2022 году после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины Европейский вещательный союз (EBU) исключил российских исполнителей из конкурса, а саму Россию - из числа стран-участниц. В заявлении тогда говорилось, что участие страны в конкурсе может поставить под сомнение репутацию конкурса как аполитичного культурного мероприятия. Однако теперь, несмотря на отстранение, российские артисты снова появляются в эфире - правда, в рамках ретроспективного блока.