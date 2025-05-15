На борту самолета, летевшего в Испанию, родился ребенок

Рейс вылетел из Брюсселя в 13:28, а полет в провинцию Кастельон в Испании занимает обычно около двух часов. Однако, не пройдя и половины пути, у беременной пассажирки начались роды. В этот момент экипаж самолета Ryanair решил совершить экстренную посадку во Франции.

Отмечается, что пассажирке, у которой начались роды, помогла член парламента Бельгии Кэтлин Депуртер, направлявшаяся со своим сыном к бабушке в Кастельон на празднование дня рождения.

«Я увидела женщину, которая вышла из туалета и объяснила стюардам, что ей плохо. Услышав, как она сказала, что беременна уже 37 недель, я начала бить тревогу. Я попросила пилота совершить экстренную посадку, и он согласился. У женщины были схватки каждые семь минут, и этого времени было бы достаточно, чтобы приземлиться. Но все происходило так быстро, что нам пришлось обустроить родильную палату в хвостовой части самолета, где беременная пассажирка и родила», - отметила Депуртер в интервью The Olive Press.

Как пишет издание The Independent, депутат изучала фармацию, поэтому обладала некоторыми медицинскими знаниями. Сын Депуртер - врач, поэтому вместе с другими медицинскими работниками они помогли ребенку родиться на борту самолета.

На свет появилась девочка. Сейчас мать и ее малыш чувствуют себя хорошо и находятся во французской больнице.