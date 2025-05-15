На борту самолета, летевшего в Испанию, родился ребенок

Во время рейса авиакомпании Ryanair на борту самолета неожиданно появился новый пассажир. Речь идет о ребенке, который родился в самолете, который направлялся в Испанию. Экипажу пришлось в последнюю минуту изменить маршрут, чтобы доставить новорожденного и его мать в ближайшую больницу, пишет The Independent.
Рейс вылетел из Брюсселя в 13:28, а полет в провинцию Кастельон в Испании занимает обычно около двух часов. Однако, не пройдя и половины пути, у беременной пассажирки начались роды. В этот момент экипаж самолета Ryanair решил совершить экстренную посадку во Франции.
Отмечается, что пассажирке, у которой начались роды, помогла член парламента Бельгии Кэтлин Депуртер, направлявшаяся со своим сыном к бабушке в Кастельон на празднование дня рождения.
«Я увидела женщину, которая вышла из туалета и объяснила стюардам, что ей плохо. Услышав, как она сказала, что беременна уже 37 недель, я начала бить тревогу. Я попросила пилота совершить экстренную посадку, и он согласился. У женщины были схватки каждые семь минут, и этого времени было бы достаточно, чтобы приземлиться. Но все происходило так быстро, что нам пришлось обустроить родильную палату в хвостовой части самолета, где беременная пассажирка и родила», - отметила Депуртер в интервью The Olive Press.
Как пишет издание The Independent, депутат изучала фармацию, поэтому обладала некоторыми медицинскими знаниями. Сын Депуртер - врач, поэтому вместе с другими медицинскими работниками они помогли ребенку родиться на борту самолета.
На свет появилась девочка. Сейчас мать и ее малыш чувствуют себя хорошо и находятся во французской больнице.
«Помогать принимать роды через 25 лет после того, как я в последний раз рожала сама, - это очень особенное ощущение, учитывая, что все происходит в самолете», - подчеркнула Депуртер.