ФОТО Участница Евровидения от Польши поразительно похожа на эстонскую виолончелистку

В первом полуфинале Евровидения на сцену вместе с Эстонией вышла и Польша, которая также с песней Gaja прошла в финал, который состоится в субботу.

В этом году Польшу представляет 52-летняя певица Юстина Стечковска.

Многие поклонники Евровидения заметили, что польская певица похожа на нашу Сильвию Ильвес.

«​Сильвия Ильвес представляет Польшу?» - задался вопросом пользователь.

«В каждой стране есть своя Сильвия Ильвес», - пошутил кто-то.

silvia ilves esindab poolat? — S. Kirovi nimeline näidiskalurikolhoos (@ingriin) May 13, 2025

Igal maal on oma Silvia Ilves. — Urmas 🇪🇪 (@johnnyjalutaja) May 13, 2025

Юстина Стечковска. Фото: ZUMA Press Wire/Scanpix

«Я посмотрела примерно половину конкурсных песен, и пока что мои любимые - именно композиции от Эстонии, Швеции и Польши!» - призналась Сильвия Ильвес редакции. «Мне ужасно нравится польская певица!» - добавила она.

Сильвия отмечает, что и сама видит в них определенное сходство. «Кстати! Признаюсь, я действительно вижу сходство! Она потрясающе выглядит для своего возраста!»

Неделю назад Сильвия даже сделала скриншот одного из эффектных костюмов певицы.

Сильвия Ильвес. Фото: Martin Pedaja