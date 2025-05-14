ФОТО Участница Евровидения от Польши поразительно похожа на эстонскую виолончелистку

«Кстати! Признаюсь, я действительно вижу сходство!» - смеется виолончелистка Сильвия Ильвес, услышав, что ее сравнивают с участницей Евровидения-2025 от Польши.
В первом полуфинале Евровидения на сцену вместе с Эстонией вышла и Польша, которая также с песней Gaja прошла в финал, который состоится в субботу.
В этом году Польшу представляет 52-летняя певица Юстина Стечковска.
Многие поклонники Евровидения заметили, что польская певица похожа на нашу Сильвию Ильвес.
«Сильвия Ильвес представляет Польшу?» - задался вопросом пользователь.
«В каждой стране есть своя Сильвия Ильвес», - пошутил кто-то.
silvia ilves esindab poolat?— S. Kirovi nimeline näidiskalurikolhoos (@ingriin) May 13, 2025
Igal maal on oma Silvia Ilves.— Urmas 🇪🇪 (@johnnyjalutaja) May 13, 2025
«Я посмотрела примерно половину конкурсных песен, и пока что мои любимые - именно композиции от Эстонии, Швеции и Польши!» - призналась Сильвия Ильвес редакции. «Мне ужасно нравится польская певица!» - добавила она.
Сильвия отмечает, что и сама видит в них определенное сходство. «Кстати! Признаюсь, я действительно вижу сходство! Она потрясающе выглядит для своего возраста!»
Неделю назад Сильвия даже сделала скриншот одного из эффектных костюмов певицы.
Юстина Стечковска уже представляла Польшу на Евровидении в 1995 году и заняла тогда 18 место. В ее песне Gaja звучат как польский, так и английский язык.