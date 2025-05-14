Впервые с 2022 года: российский коллектив вспомнили на Евровидении-2025

13 мая в Базеле прошел первый полуфинал Евровидения-2025. После выступления всех участников было объявлено голосование. Во время подсчета голосов организаторы Евровидения показали видеосюжет о рекордах конкурса, пишет Главред.
Так были упомянуты номера, где на сцену вышли самые пожилые участники, конкурсанты с самыми высокими прическами и шапками.
Отдельно были упомянуты участники 2012 года из России, коллектив Бурановские бабушки - если суммировать возраст всех участников, то цифра составила 403 года.
Примечательно, что Европейский вещательный союз (EBU) в 2022 году, после вторжения России в Украину, объявил бойкот РФ, и с тех пор страна не участвует в конкурсе.
Стоит отметить, что коллектив Бурановские бабушки в марте 2014 года открыто поддержал аннексию Крыма. Это придает их появлению на Евровидении в 2025 году политический оттенок, которого так пытались избежать организаторы конкурса.