Впервые с 2022 года: российский коллектив вспомнили на Евровидении-2025

Так были упомянуты номера, где на сцену вышли самые пожилые участники, конкурсанты с самыми высокими прическами и шапками.

Отдельно были упомянуты участники 2012 года из России, коллектив Бурановские бабушки - если суммировать возраст всех участников, то цифра составила 403 года.

Примечательно, что Европейский вещательный союз (EBU) в 2022 году, после вторжения России в Украину, объявил бойкот РФ, и с тех пор страна не участвует в конкурсе.