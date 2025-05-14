Самые популярные имена новорожденных в Эстонии за апрель

В этом месяце на свет появилось 11 пар близнецов: две пары мальчиков, пять - девочек и четыре разнополых пар.

Наибольшее число рождений по-прежнему приходится на Таллинн, где на свет появилось 260 малышей. Затем идет уезд Харьюмаа (116), Тартумаа (106), Пярнумаа (60), Ида-Вирумаа (40), Вильяндимаа (27), Рапламаа (27), Ляэне-Вирумаа (25), Сааремаа (20), Вырумаа (16), Валгамаа (15), Ярвамаа (13), Йыгевамаа (10), Пылвамаа (7), Хийумаа (4) и Ляэнемаа (2).

Самыми популярными именами для девочек в апреле стали Мия (10), Алиса и Эмма (7), а также Луна, Марта и Оливия (6). Среди мальчиков чаще всего родители выбирали такие имена, как Леон (8), Лукас и Оскар (7), а также Франк, Густав и Карл (6).

В апреле брак заключили 291 пара, из них 19 - у нотариусов и 6 - у представителей духовенства. В то же время зарегистрировано 210 разводов. Для сравнения: в апреле 2024 года было заключено 414 браков и расторгнуто 255.

Число смертей в апреле составило 1303, что на 54 больше, чем в том же месяце прошлого года (1249).