ВИДЕО «Учились у великих»: вероятные победители Евровидения-2025 станцевали под Верку Сердючку

Финалисты Евровидения-2025, финско-шведская группа KAJ, которая представляет в этом году Швецию с песней Bara bada bastu, станцевала под песню Верки Сердючки, пишет Фокус.
Зажигательным видео коллектив KAJ поделился в Instagram еще в конце апреля.
Трио сняло ролик под песню Верки Сердючки Dancing Lasha Tumbai, с которой Андрей Данилко выступил на Евровидении в 2007 году, где занял второе место. Тогда песенный конкурс проходил в Финляндии, а победу одержала сербская певица Мария Шерифович с композицией Molitva.
«Мы учились у великих. Это наш тезис», - написали участники группы KAJ, Кевин Гольмстрем, Аксель Оман и Якоб Норргорд.
Пользователи Сети засыпали положительными комментариями представителей Швеции на Евровидении-2025.
«Когда я подумала, что не смогу любить вас больше»; «Вы все восхищаете свою украинскую аудиторию правильными карточками»; «Лучше оригинала», - пишут подписчики KAJ.