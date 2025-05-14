ВИДЕО «Учились у великих»: вероятные победители Евровидения-2025 станцевали под Верку Сердючку

Зажигательным видео коллектив KAJ поделился в Instagram еще в конце апреля.

Трио сняло ролик под песню Верки Сердючки Dancing Lasha Tumbai, с которой Андрей Данилко выступил на Евровидении в 2007 году, где занял второе место. Тогда песенный конкурс проходил в Финляндии, а победу одержала сербская певица Мария Шерифович с композицией Molitva.

«Мы учились у великих. Это наш тезис», - написали участники группы KAJ, Кевин Гольмстрем, Аксель Оман и Якоб Норргорд.

Пользователи Сети засыпали положительными комментариями представителей Швеции на Евровидении-2025.