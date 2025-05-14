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Житель Эстонии утверждает, что не может найти семейного врача: списки просто переполнены

Перевод: Елизавета Лынник
Фото статьи
Фото: Shutterstock

Житель Вильянди, который недавно, как он сам говорит, был вынужден переехать в дом престарелых против своей воли, нашел себе новое жилье и теперь очень этому рад. Единственная проблема - до сих пор ему так и не удалось найти семейного врача. Женщина, которая помогает этому мужчине, рассказывает, что обзвонила многих семейных врачей, но всюду получала отказ. «У всех полные списки и новых пациентов они не принимают. Одного врача я все же нашла, но туда невозможно попасть на инвалидной коляске», - говорит она.

В начале апреля редакция Elu24 рассказала о 57-летнем Вальдемаре из Вильянди, который, по его словам, оказался в доме престарелых​ против своей воли после того, как в социальном доме, где он жил, произошел пожар. Хотя комната Вальдемара осталась целой, пострадали коридор и соседняя комната. Первый этаж здания был признан непригодным для проживания.

Вальдемар очень хотел уйти из дома престарелых и найти себе новое жилье, ведь несмотря на инвалидность, он способен заботиться о себе самостоятельно. Он был готов даже переселиться в палатку, лишь бы не оставаться в доме престарелых.

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