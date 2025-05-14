Житель Эстонии утверждает, что не может найти семейного врача: списки просто переполнены

Житель Вильянди, который недавно, как он сам говорит, был вынужден переехать в дом престарелых против своей воли, нашел себе новое жилье и теперь очень этому рад. Единственная проблема - до сих пор ему так и не удалось найти семейного врача. Женщина, которая помогает этому мужчине, рассказывает, что обзвонила многих семейных врачей, но всюду получала отказ. «У всех полные списки и новых пациентов они не принимают. Одного врача я все же нашла, но туда невозможно попасть на инвалидной коляске», - говорит она.
В начале апреля редакция Elu24 рассказала о 57-летнем Вальдемаре из Вильянди, который, по его словам, оказался в доме престарелых против своей воли после того, как в социальном доме, где он жил, произошел пожар. Хотя комната Вальдемара осталась целой, пострадали коридор и соседняя комната. Первый этаж здания был признан непригодным для проживания.