Житель Эстонии утверждает, что не может найти семейного врача: списки просто переполнены

Житель Вильянди, который недавно, как он сам говорит, был вынужден переехать в дом престарелых против своей воли, нашел себе новое жилье и теперь очень этому рад. Единственная проблема - до сих пор ему так и не удалось найти семейного врача. Женщина, которая помогает этому мужчине, рассказывает, что обзвонила многих семейных врачей, но всюду получала отказ. «У всех полные списки и новых пациентов они не принимают. Одного врача я все же нашла, но туда невозможно попасть на инвалидной коляске», - говорит она.