Житель Италии рассказал, как путешествовать по стране дешевле

Италия – одна из самых желанных среди туристов стран мира. В результате отдых в самых популярных городах страны, вроде Рима или Венеции, обходится довольно дорого. Впрочем, это совершенно не означает, что в Италии нет бюджетных (но не менее замечательных) вариантов для отдыха, пишет Униан.
Итальянский тревел-журналист Анджело Зинна, живущий во Флоренции, в своем материале для крупнейшего туристического издательства Lonely Planet рассказал, как исследовать Италию с ограниченным бюджетом.
«Независимо от того, ищете ли вы средиземноморский отдых, поездку по холмистым винодельческим регионам или впечатляющий арт-тур по средневековым городам, Италия вас не разочарует. Но с длинным списком достопримечательностей - будь то кулинарные, живописные, архитектурные, исторические или культурные - и множеством переменных, планирование бюджетного путешествия по Италии может быть сложным», - рассказал Анджело.
«Цены часто меняются от сезона к сезону, а также от города к деревне и от севера к югу. В некоторых регионах хорошо развита туристическая инфраструктура с бесконечным предложением платных развлечений и спектром услуг, которые подойдут любому карману. В то же время другие районы менее затронуты потоками туристов и предлагают возможности для недорогих открытий», - отметил он.
Средние цены в Италии
- кофе эспрессо - 1,20 евро;
- койко-место в хостеле - от 25 до 50 евро за ночь;
- двухместный номер в фермерском доме - от 80 евро за ночь;
- билет на скоростной поезд из Флоренции в Милан - 56 евро;
- поездка на городском автобусе или трамвае - 1,50 евро;
- бокал вина Кьянти - от 5 до 8 евро;
- ужин на двоих - от 50 евро;
- пицца Маргарита - от 6 до 8 евро;
- коктейль аперитив - от 5 до 10 евро;
- сэндвич - 5 евро;
- аренда автомобиля - от 50 евро в день;
- один литр бензина - 1,80 евро;
- аренда велосипеда - 12 евро за день;
- билеты в музеи - от 10 до 20 евро.
При этом эксперт подчеркнул, что средние ежедневные расходы на отдых в Италии будут зависеть от того, как часто турист будет пользоваться общественным транспортом и питаться в ресторанах, какие расстояния он решит преодолеть и сколько людей путешествует в группе.
В то же время он отметил, что гости Италии должны рассчитывать на сумму расходов не менее 130 евро в день, если они планируют включить основные достопримечательности в свой маршрут. Однако сократить расходы можно с помощью следующих советов.
11 советов по бюджетному отдыху в Италии
Летайте во второстепенные аэропорты или въезжайте в Италию по суше
По словам Анджело, приземление во второстепенных аэропортах, которые обслуживают бюджетные авиакомпании, может значительно сократить расходы на поездку. Например, можно прилететь в Бергамо, чтобы посетить Милан, или купить билеты на рейсы в Пизу или Болонью, чтобы добраться до Флоренции. Кроме того, в 2021 году была открыта новая высокоскоростная железнодорожная линия, соединяющая Париж с Миланом и Турином, что также может быть дешевле, чем авиа.
Выбирайте межсезонье
Путешествие в Италию в мае-июне или в сентябре-октябре предлагает наилучший баланс между погодой, расходами и развлечениями. Пик сезона отпусков приходится на июль и август - это время, когда большинство итальянцев отправляются в отпуск, когда цены резко растут, когда жара становится невыносимой, а пляжи переполнены.
Посещение страны до или после этого периода дает наилучшие шансы насладиться приятной температурой, найти выгодные предложения и избежать толп, поясняет житель Флоренции.
Откажитесь от машины и передвигайтесь на общественном транспорте
Хотя арендованное авто позволяет туристам с легкостью посещать сельские и горные районы, общественный транспорт, соединяющий большинство городов, может помочь добраться до них с небольшим бюджетом.
Однако не все варианты общественного транспорта одинаковы - высокоскоростные поезда быстрые, но могут быть дорогими, если бронировать их на месте; региональные поезда медленнее, но могут стоить меньше половины своих высокоскоростных аналогов. Автобусы - самый дешевый вариант, хотя и не самый удобный, отмечает эксперт.
Ищите скидки на билеты на поезда
«Да, высокоскоростные поезда - самый дорогой вид общественного транспорта, но это не всегда так. Забронировав место за несколько недель, вы получите билеты со скидкой на скорые поезда Italo и Trenitalia. Если вы планируете много передвигаться на поезде, стоит рассмотреть возможность приобретения проездного Trenitalia, который позволит вам путешествовать в течение нескольких дней по всей Италии, по цене от 139 евро. Trenitalia также предлагает специальные предложения на билеты туда и обратно в тот же день и билеты туда и обратно на выходные», - рассказал Анджело.
Обратите внимание на обеденные меню в тратториях
«Уличная еда - отличный способ сократить расходы на еду в Италии, но вам не всегда нужно отказываться от удовольствия посидеть за столиком в местном ресторане, чтобы сэкономить деньги. Многие траттории и остерии по всей Италии предлагают обеденные меню с фиксированной ценой, включающие блюдо из пасты, второе блюдо, воду и вино менее чем за 15 евро. Обращайте внимание на вывески, рекламирующие меню дня (menù del giorno)», - советует эксперт.
Пейте кофе стоя
Анджело рассказывает, что итальянцы заходят в кафе по несколько раз в день, чтобы пополнить свой уровень кофеина: «Ритуал эспрессо не меняется по всей стране – крепкий кофе обычно пьют стоя у бара за считанные минуты. Многие кафе, особенно в крупных городах, взимают плату за обслуживание, если вы садитесь с кофе за столик».
Избегайте бутилированной воды, особенно в Риме
В Италии можно пить водопроводную воду, а потому Анджело советует туристам брать с собой многоразовую бутылку, чтобы сэкономить немного денег и сократить потребление одноразового пластика. Это особенно легко сделать в Риме – в столице Италии находится более 5000 питьевых фонтанчиков, известных как nasoni (большие носы), разбросанных по всему городу. Карту их расположения можно найти на сайте fontanelle.org.
Запланируйте арт-тур в низкий сезон
«Бесконечное художественное наследие Италии привлекает постоянный поток туристов круглый год, но посещение зимой снизит ваши шансы оказаться зажатым в толпе. Многие художественные учреждения также предлагают билеты со скидкой в низкий сезон. Например, взрослый билет в Уффици во Флоренции - один из самых посещаемых музеев Италии - с 1 ноября по 28 февраля стоит не 25, а 12 евро», - отмечает житель Италии.
Отправляйтесь в церковь, чтобы полюбоваться работами великих художников
По словам Анджело, музейные билеты в Италии довольно дорогие, но искусство мирового класса можно найти не только в галереях. На территории Италии находится более 100 тысяч церквей, и многие из этих религиозных сооружений содержат исключительные иконы культурного наследия страны, которыми можно любоваться бесплатно. Караваджо, Рафаэль, Джотто, Липпи и Боттичелли – вот лишь некоторые имена, которые можно встретить, входя в церкви в таких городах, как Рим и Флоренция.
Ищите «бесплатные» пляжи
Многие общественные пляжи в Италии находятся в частном владении компаний, известных как bagni, которые сдают в аренду зонтики и шезлонги отдыхающим в летние месяцы. Хотя это гарантирует вам место на песке, где вы сможете спокойно позагорать, это может обойтись в сумму от 15 до 40 евро в день в зависимости от местоположения. Чтобы не платить за место на пляже, стоит поискать ближайший spiaggia libera (бесплатный пляж) - прибрежные зоны, куда доступ бесплатный для всех, отмечает автор материала.
Пройдитесь по длинному паломническому маршруту
«Одно из самых запоминающихся впечатлений, которые вы можете получить в Италии, также является одним из самых недорогих. Ступайте по следам средневековых паломников, пройдя по одному из исторических маршрутов, которые встречаются по всей стране - Via Francigena - самый известный маршрут такого рода, пролегающий от Кентербери, Англия, до Южной Италии через Рим. Как и на Камино де Сантьяго, на Виа Франчиджена можно переночевать в монастырях и хостелах, которые обслуживают современных паломников за несколько евро за ночь. Нет времени на пешие прогулки? Похожий маршрут можно проделать на велосипеде», - советует Анджело.