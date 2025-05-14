Житель Италии рассказал, как путешествовать по стране дешевле

При этом эксперт подчеркнул, что средние ежедневные расходы на отдых в Италии будут зависеть от того, как часто турист будет пользоваться общественным транспортом и питаться в ресторанах, какие расстояния он решит преодолеть и сколько людей путешествует в группе.

В то же время он отметил, что гости Италии должны рассчитывать на сумму расходов не менее 130 евро в день, если они планируют включить основные достопримечательности в свой маршрут. Однако сократить расходы можно с помощью следующих советов.

11 советов по бюджетному отдыху в Италии

Летайте во второстепенные аэропорты или въезжайте в Италию по суше

​ По словам Анджело, приземление во второстепенных аэропортах, которые обслуживают бюджетные авиакомпании, может значительно сократить расходы на поездку. Например, можно прилететь в Бергамо, чтобы посетить Милан, или купить билеты на рейсы в Пизу или Болонью, чтобы добраться до Флоренции. Кроме того, в 2021 году была открыта новая высокоскоростная железнодорожная линия, соединяющая Париж с Миланом и Турином, что также может быть дешевле, чем авиа.

Выбирайте межсезонье

Путешествие в Италию в мае-июне или в сентябре-октябре предлагает наилучший баланс между погодой, расходами и развлечениями. Пик сезона отпусков приходится на июль и август - это время, когда большинство итальянцев отправляются в отпуск, когда цены резко растут, когда жара становится невыносимой, а пляжи переполнены.