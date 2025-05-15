ФОТО «У нас пять гниющих скамеек»: житель Ласнамяэ сравнил площадки для пикников в разных районах столицы

По словам Игоря, который обратился в нашу редакцию, места для гриля в лесу Сютисте в Мустамяэ и на пляже Штромка в Пыхья-Таллинне очень ухоженные и удобные. Находиться там и жарить мясо, рыбу и овощи - одно удовольствие! В то же время популярное место для пикников на границе районов Ласнамяэ и Пирита, по мнению жителя района, - в плачевном состоянии.