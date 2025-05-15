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ФОТО «У нас пять гниющих скамеек»: житель Ласнамяэ сравнил площадки для пикников в разных районах столицы

В Эстонии наконец теплеет, а любители гриля уже вовсю жарят мясо. Житель Ласнамяэ заметил, что популярное место для пикников в его районе в плохом состоянии, тогда как оборудование и внешний вид подобных площадок в других районах заметно лучше.

По словам Игоря, который обратился в нашу редакцию, места для гриля в лесу Сютисте в Мустамяэ и на пляже Штромка в Пыхья-Таллинне очень ухоженные и удобные. Находиться там и жарить мясо, рыбу и овощи - одно удовольствие! В то же время популярное место для пикников на границе районов Ласнамяэ и Пирита, по мнению жителя района, - в плачевном состоянии.

«Раньше там было три или четыре столика с навесом и скамейками - остался только один, и тот в не самом приятном виде. Есть несколько скамеек, но и они полусгнившие», - жалуется Игорь.

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