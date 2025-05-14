НЕ ПРОПУСТИТЕ «Ожившие кино»: в Таллинне пройдет премьера крайне необычного спектакля!

«Ожившее кино» - это гибридный формат, в котором кино и театр существуют в тесной симбиозе. На экране демонстрируется немой фильм Бастера Китона «Шерлок-младший», однако его главные герои - сам кинооператор и его возлюбленная - выходят из фильма и начинают жить своей жизнью в одном пространстве с публикой.