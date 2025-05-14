НЕ ПРОПУСТИТЕ «Ожившие кино»: в Таллинне пройдет премьера крайне необычного спектакля!

18 мая в театральном пространстве Mon Reflets, открывшемся в квартале Ротерманни, пройдет премьера спектакля Дана Ершова «Ожившие кино».
«Ожившее кино» - это гибридный формат, в котором кино и театр существуют в тесной симбиозе. На экране демонстрируется немой фильм Бастера Китона «Шерлок-младший», однако его главные герои - сам кинооператор и его возлюбленная - выходят из фильма и начинают жить своей жизнью в одном пространстве с публикой.
Атмосфера спектакля отсылает к эстетике начала XX века - с его иным ритмом жизни, тишиной, создающей ощущение покоя, и художественным языком немого кино. Живая музыка до представления и после позволит еще больше насладиться постановкой.
Построение спектакля основано на трех этапах:
- Театр, в котором персонажи оживут на сцене;
- Немое кино - эпоха экранной тишины и выразительности без слов;
- Личное восприятие, когда повествование передается не голосом, а через тишину, позволяющую зрителю самостоятельно создать внутренний художественный отклик.
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