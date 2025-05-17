Уроженка Таллинна недоумевает, почему квартиры в Хельсинки стоят дешевле

«Друзья купили квартиру в новостройке в Таллинне в том же 2020 году за 135 тысяч, а сейчас в их же доме продаются такие же на сто тысяч дороже!» - недоумевает Алина, задаваясь вопросом: почему же в двух ближайших столицах цены на недвижимость настолько отличаются.

С этим вопросом мы обратились к нескольким таллиннским маклерам, уточнив, стоит ли в ближайшее время ждать спада цен на недвижимость в столице.

Покупка квартиры. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Руководитель отдела продаж Eco Advice OÜ Евгения Третьякова отмечает, что одним из факторов такой разницы в ценах может быть компактность Таллинна по сравнению с большим Хельсинки. «15-минутный город у нас "работает" во всех районах. Из-за этого нет большой разницы в ценах. Так же в Таллинне пока еще нет так называемого гетто или очень бедных районов, как в Хельсинки, где жилье стоит дешевле», - считает специалист.

Евгения добавляет, что спада цен на недвижимость в столице пока не видно: «Например, в апреле текущего года в Таллинне было продано 742 квартиры. Это на пять процентов больше, чем в марте. Самую дорогую квартиру продали за 2,1 миллиона евро».