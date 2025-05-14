НЕВЕРОЯТНО «Это продолжалось 22 года»: исповедь, потрясшая соцсети

40-летняя американка поделилась в социальных сетях душераздирающей историей, больше похожей на сюжет драматического сериала. Будучи беременной она узнала, что у ее мужа была связь не с кем иным, как с ее собственной матерью. Причем это была не мимолетная интрижка - их тайный роман длился 22 года.