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НЕВЕРОЯТНО «Это продолжалось 22 года»: исповедь, потрясшая соцсети

Фото статьи
Фото: Inside Creative House / Shutterstock

40-летняя американка поделилась в социальных сетях душераздирающей историей, больше похожей на сюжет драматического сериала. Будучи беременной она узнала, что у ее мужа была связь не с кем иным, как с ее собственной матерью. Причем это была не мимолетная интрижка - их тайный роман длился 22 года.

Самое болезненное в этой истории - тот факт, что роман мужа с матерью героини длился ровно столько же, сколько и ее брак. По ее словам, их отношения начались вскоре после того, как они, будучи подростками, переехали жить в дом ее родителей.

Еще более шокирует то, что, сравнив даты, она пришла к выводу: некоторые из ее младших братьев и сестер, возможно, на самом деле являются биологическими детьми ее мужа.

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