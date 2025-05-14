Евровидение-2025: фавориты букмекеров показали голых мужчин в лесу и устроили пожар на сцене

На сцене Евровидения-2025 в Базеле настоящий шквал энергии устроили представители Швеции. Именно им букмекере пророчат победу в песенном конкурсе.
Так, их выступление с зажигательной песней Bara Bada Bastu, что в переводе со шведского - «Просто баня», стало одним из самых ярких моментов первого полуфинала «Евровидение-2025».
Участники коллектива, известные своим юмором и театральностью, создали на сцене атмосферу настоящей сауны - с эффектом пара, полотенцами на теле коллектива и даже деревянными ярусными лавками, внезапно превращавшимися в платформы для зажигательного перформанса. Так что бешеный танцевальный драйв KAJ буквально «распарил» публику.
Трек Швеции в этом году танцевальный, с этническими мотивами и электроникой, стал настоящим TikTok-феноменом еще до официального релиза. Неудивительно, что шведская группа - главный фаворит букмекеров на победу в конкурсе.
Второй полуфинал состоится 15 мая, финал - 17 мая!