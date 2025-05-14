«Обе рыдали»: раскрыты новые детали ссоры Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Изначально сообщалось, что Кейт не понравилось платье, которое Меган одобрила для принцессы Шарлотты, что закончилось слезами Кэтрин. Куинн со ссылкой на бывшего сотрудника королевской семьи говорит, что они обе были действительно расстроены ситуацией.

«Правда в том, что во время обсуждения платья подружки невесты Меган сказала несколько вещей, о которых она пожалела, а Кейт сказала несколько вещей, о которых она тоже позже пожалела, но все это было в пылу момента. Обе женщины рыдали!» - говорит информатор.

По его словам, в СМИ все тонко изменили и сделали более значимым, чем был инцидент на самом деле. Это привело к тому, что разногласия стали маркером всех других проблем, которые были у Меган с Кейт, Уильямом и другими членами семьи.

Ранее Меган в интервью Опре Уинфри озвучила свою версию ссоры, утверждая, что именно она пострадала в результате обмена, а не Кейт. В итоге жена принца Уильяма хоть и была расстроена чем-то, но позже взяла на себя ответственность, извинилась и даже принесла ей цветы.