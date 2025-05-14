Эксперт рассказал, как правильно питаться в путешествиях

Лучше ищите долговечность. На конкурентном рынке любое заведение, которое существует более 20 лет, обычно делает что-то правильно», - говорит Блоссом.

Не исключайте отельные рестораны

Хотя рестораны при отелях не всегда предлагают отличную еду, иногда они могут выручить после долгого путешествия, когда нет сил идти куда-то еще. Кроме того, в последние годы появляется все больше отелей-ресторанов, но это удовольствие не из дешевых.

Используйте свое время по максимуму

«Одним из моих самых больших сожалений стала четырехчасовая дегустация во время пасхальной поездки в Барселону. Ресторан назывался Moments, но ощущался как годы. Еда была замечательной, но после третьего блюда я поняла, что мои шансы попасть в музей Пикассо до закрытия уменьшаются с каждым укусом.

Если вы не путешествуете специально ради такого опыта, не покупайте меню из множества блюд - многие заведения высокой кухни предлагают сокращенные обеденные меню или даже отдельные блюда», - рассказала эксперт.

Не зацикливайтесь на местной еде

«Две мои лучшие пиццы были за пределами Италии. Одна - посреди пустыни, в Pizzeria Bianco в Аризоне, другая - посреди океана, в Soneva Fushi на Мальдивах.

Первая стоила длинной очереди из-за хрустящей основы, домашнего сыра и салями... Вторая была доставлена на нашу виллу и съедена в халатах, пока снаружи бушевал тропический шторм», - поделилась впечатлениями Блоссом.

Общайтесь с барменами

«Они все больше внимания уделяют местным ингредиентам и улучшают закуски в барах. К тому же бармены любят поболтать - расспросите их, где они ужинают после смены», - посоветовала блогер.

Будьте внимательны к уличной еде

«Мы все слышали истории о том, как люди портят себе отпуск из-за пищевого отравления после употребления уличной еды. Легко списать такие несчастья на плохую гигиену, и, конечно, иногда это так. Но это также связано с различными микробами, распространенными в разных странах, к которым наши тела просто не привыкли», - отметила Блоссом.