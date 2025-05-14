Эксперт рассказал, как правильно питаться в путешествиях

Многие туристы во время отдыха за границей стремятся как можно глубже познакомиться с местной кухней. Однако далеко не всегда удается правильно выбрать место для приема пищи и при этом избежать лишних расходов. Автор The Times Блоссом Грин дала путешественникам несколько советов о том, как правильно питаться в путешествиях, чтобы получить максимум приятных впечатлений.
Посещайте рынки
«Погружение в гастрономическую состовляющую страны - это ворота в ее культуру. В первый день пребывания где-либо я мчусь на местный рынок. Рассматривайте рынок как базовый курс по уникальным и, возможно, незнакомым продуктам, которые появятся в региональных меню, а также как возможность спросить местных жителей, где они обычно едят», - отметила Блоссом.
Закладывайте основу
«Всегда полезно иметь смутный план того, где вы хотите поесть. Я заранее изучаю информацию и отмечаю места на офлайн-карте Google - так я всегда знаю, что у меня есть надежные варианты под рукой, когда проголодаюсь.
Чтение перед поездкой также позволяет забронировать столик заранее, если это необходимо, и выяснить, может ли ресторан учесть любые диетические требования», - пояснила автор. Она также акцентировала внимание на том, что стоит заранее проверять часы работы ресторанов в разных странах.
Изучайте соцсети
Эксперт советует не зацикливаться на рекомендациях таких сайтов, как Tripadvisor. Вместо этого она рекомендует исследовать соцсети: искать по хештегам, куда направляются гурманы, заходить на страницы отдельных ресторанов, смотреть, где питаются местные шеф-повара, и так далее. Также Блоссом рекомендует не игнорировать гастрономические туры.
Ставьте под сомнение аутентичность
«Давайте будем реалистами: рестораны, которые действительно аутентичны, не нуждаются в рекламе этого факта. Если только кто-то из местных не скажет вам, что это подлинное место, не поддавайтесь рекламе.
Лучше ищите долговечность. На конкурентном рынке любое заведение, которое существует более 20 лет, обычно делает что-то правильно», - говорит Блоссом.
Не исключайте отельные рестораны
Хотя рестораны при отелях не всегда предлагают отличную еду, иногда они могут выручить после долгого путешествия, когда нет сил идти куда-то еще. Кроме того, в последние годы появляется все больше отелей-ресторанов, но это удовольствие не из дешевых.
Используйте свое время по максимуму
«Одним из моих самых больших сожалений стала четырехчасовая дегустация во время пасхальной поездки в Барселону. Ресторан назывался Moments, но ощущался как годы. Еда была замечательной, но после третьего блюда я поняла, что мои шансы попасть в музей Пикассо до закрытия уменьшаются с каждым укусом.
Если вы не путешествуете специально ради такого опыта, не покупайте меню из множества блюд - многие заведения высокой кухни предлагают сокращенные обеденные меню или даже отдельные блюда», - рассказала эксперт.
Не зацикливайтесь на местной еде
«Две мои лучшие пиццы были за пределами Италии. Одна - посреди пустыни, в Pizzeria Bianco в Аризоне, другая - посреди океана, в Soneva Fushi на Мальдивах.
Первая стоила длинной очереди из-за хрустящей основы, домашнего сыра и салями... Вторая была доставлена на нашу виллу и съедена в халатах, пока снаружи бушевал тропический шторм», - поделилась впечатлениями Блоссом.
Общайтесь с барменами
«Они все больше внимания уделяют местным ингредиентам и улучшают закуски в барах. К тому же бармены любят поболтать - расспросите их, где они ужинают после смены», - посоветовала блогер.
Будьте внимательны к уличной еде
«Мы все слышали истории о том, как люди портят себе отпуск из-за пищевого отравления после употребления уличной еды. Легко списать такие несчастья на плохую гигиену, и, конечно, иногда это так. Но это также связано с различными микробами, распространенными в разных странах, к которым наши тела просто не привыкли», - отметила Блоссом.
При этом она призвала туристов следить за гигиеной, не пить воду из-под крана, если не уверены в ее качестве.