ГАЛЕРЕЯ Жители Таллинна собрались на коллективный просмотр «Евровидения» – болеем за Томми!

Поклонники Евровидения и Томми Кэша собрались сегодня вечером в столичном кинотеатре Cinamon T1, чтобы вместе посмотреть полуфинал конкурса.
Здесь же проходит конкурс на лучший костюм вечера - именно поэтому гости выглядят сегодня так необычно. Дресс-код мероприятия: стразы и перья. Конечно, не обошлось и без ряженых в Томми Кэша.
В 22:00 в кинотеатре Cinamon T1 в Таллинне началась прямая трансляция первого полуфинала Евровидения-2025. Жители Таллинна смотрят шоу на огромном экране - изображение и звук такие, будто вы сами сидите в зале арены!
«Это не просто совместный просмотр - это настоящий праздник блеска и стиля! Мы хотим увидеть, как ты сияешь! Блестки, пайетки, яркие цвета, смелые аксессуары - больше гламура и эффекта! Лучший образ получит особый приз!» - говорят организаторы коллективного просмотра.