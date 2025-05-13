ГАЛЕРЕЯ Жители Таллинна собрались на коллективный просмотр «Евровидения» – болеем за Томми!

Здесь же проходит конкурс на лучший костюм вечера - именно поэтому гости выглядят сегодня так необычно. Дресс-код мероприятия: стразы и перья. Конечно, не обошлось и без ряженых в Томми Кэша.

В 22:00 в кинотеатре Cinamon T1 в Таллинне началась прямая трансляция первого полуфинала Евровидения-2025. Жители Таллинна смотрят шоу на огромном экране - изображение и звук такие, будто вы сами сидите в зале арены!