Полиция начала расследование по факту повреждения окон ресторана в центре Таллинна

По словам владельца заведений, нападение было преднамеренным. «Не верю, что какой-то хулиган просто проходил мимо и решил побросаться камнями. Это был целенаправленный акт вандализма», - рассуждал тогда Стен-Эрик Янтсон.

Ущерб он оценил в сотню тысяч евро. Прошло всего несколько дней, и Янтсон выразил недовольство бездействием полиции, поскольку ситуация не развивалась так, как он надеялся.

«Скорость работы полиции совершенно неправильная... Даже не представляю: если бы, например, в Америке произошло нечто подобное, окна разбили бы на 100 000 евро, виновник бы еще спокойно проводил выходные, прежде чем полиция начнет работать», - с удивлением говорил он тогда.

В апреле пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны заявила, что вопрос о начале производства и его основаниях еще решается. Теперь, почти месяц спустя, полиция подтверждает, что расследование по данному делу начато.

«Для выяснения обстоятельств случившегося начато расследование по статье Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за порчу и уничтожение имущества», - сообщает пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов.

Она добавляет, что на данный момент никому подозрение еще не предъявлено.