Полиция начала расследование по факту повреждения окон ресторана в центре Таллинна

В конце апреля ночью были выбиты окна ресторанов, которыми управляет Стен-Эрик Янтсон, в павильоне, расположенном в парке Таммсааре в Таллинне. Сегодня полиция подтвердила, что для выяснения обстоятельств случившегося начато расследование.
По словам владельца заведений, нападение было преднамеренным. «Не верю, что какой-то хулиган просто проходил мимо и решил побросаться камнями. Это был целенаправленный акт вандализма», - рассуждал тогда Стен-Эрик Янтсон.
Ущерб он оценил в сотню тысяч евро. Прошло всего несколько дней, и Янтсон выразил недовольство бездействием полиции, поскольку ситуация не развивалась так, как он надеялся.
«Скорость работы полиции совершенно неправильная... Даже не представляю: если бы, например, в Америке произошло нечто подобное, окна разбили бы на 100 000 евро, виновник бы еще спокойно проводил выходные, прежде чем полиция начнет работать», - с удивлением говорил он тогда.
В апреле пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны заявила, что вопрос о начале производства и его основаниях еще решается. Теперь, почти месяц спустя, полиция подтверждает, что расследование по данному делу начато.
«Для выяснения обстоятельств случившегося начато расследование по статье Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за порчу и уничтожение имущества», - сообщает пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов.
Она добавляет, что на данный момент никому подозрение еще не предъявлено.
Стен-Эрик Янтсон рассказал, что сразу после акта вандализма им поступило несколько наводок о возможном злоумышленнике. «Мы получили конкретные сведения... Заплатил ли ему кто-то или нет - это ему когда-нибудь самому придется объяснять, но, насколько нам известно, речь идет о человеке, который просто решил испортить себе свою молодую жизнь», - отметил он тогда.