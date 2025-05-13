Не только снижение веса: что будет, если отказаться от шоколада на месяц

Отказавшись от шоколада, вы также употребляете меньшее количество сахара, что в долгосрочной перспективе помогает справиться с перепадами настроения.

Исключив из своего рациона сахар, можно избавиться от главной причины раздражительности, говорит диетолог Джей Ковин. По его словам, сахар можно назвать токсином, который истощает энергию и увеличивает тягу к разному нездоровому поведению.

Уменьшится вес

Если трудно достичь целей похудения, рекомендуется исключить из своего рациона именно шоколад. Даже отказ на один месяц поможет снизить употребление сахара и калорий, что приведет к потере лишнего веса.

Часто в еде и напитках скрыт добавленный сахар. Особенно много его в шоколаде. Поэтому бывает трудно отследить, какое количество сахара человек съел за сутки. Если сократить употребление добавленного сахара, вы сможете быстрее похудеть и улучшить состояние здоровья.

Вы забудете, что такое изжога

Данные одного из исследований показывают, что в США одна треть американцев еженедельно испытывают неприятные симптомы изжоги. Если думать об этой проблеме, в голове сразу же появляются образы жареной пищи, острого соуса или алкоголя. Но на самом деле шоколад также является виновником изжоги. Диетолог МакЭвой рассказал, что шоколад может спровоцировать или усугубить симптомы изжоги. И чем слаще этот продукт, тем больше проблем вызывает.

Улучшится сон