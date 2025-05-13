ВИДЕО Итальянский журналист: я думаю, что Эстония получит от нас 12 баллов

Томми Кэш сегодня выйдет на сцену в первом полуфинале Евровидения, чтобы представить Эстонию с песней Espresso Macchiato. Итальянский журналист Энрико, который приехал в Базель (Швейцария) освещать конкурс, рассказывает, что Томми - настоящая звезда в Италии.
«Томми - звезда в Италии. Его приглашают везде, в том числе и в мой родной город», - рассказал Энрико. По его словам, первого мая Томми выступил и в его родном городе.
«Все говорят о Томми, его очень любят». Маленький родственник Энрико тоже большой поклонник Томми.
«Томми появлялся и на итальянском телевидении, в нескольких телешоу, где он рассказывал о смысле своей песни. Он очень смешной, поэтому нам нравится его шоу, он забавный, он очень классный!» - сказал Энрико, добавив, что песня вовсе не оскорбляет итальянцев, как считалось ранее.
«Я думаю, что 12 баллов по результатам зрительского голосования в сегодняшнем полуфинале Италия отдаст Томми!»