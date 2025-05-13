ВИДЕО Президент Франции Макрон о «кокаиновом заговоре»: этот фейк распространяют враги

Канцелярия президента Франции резко раскритиковала и высмеяла странную теорию заговора о том, что европейские лидеры нюхали кокаин по пути на критически важные переговоры по Украине. Эту дезинформацию распространяют как российские тролли, так и американские теоретики заговора, например, Алекс Джонс.