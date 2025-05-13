Названы лучшие места Европы, чтобы понаблюдать за дикой природой этим летом

Местные гиды готовы показать гостям, как выслеживать этих огромных существ, а также безопасно проведут в места, где их можно увидеть чаще всего. Также столкнуться с ними ожно, плавая на каноэ – такие встречи на воде являются особенно ценными, поскольку лоси гораздо менее склонны пугаться, когда вы находитесь на плаву.

5. Национальный парк Вануаз, Франция. Если зимой в этом районе бурлит жизнь на популярных горнолыжных курортах вроде Валь-д'Изер или Мерибель, то летом здесь невероятно спокойно. Присоединитесь к пешеходному гиду на день, можно узнать о значительных популяциях горных козлов и серн в этом районе, а также об успешном восстановлении ястребов-бородачей, которые были истреблены до локального вымирания в начале 20-го века. Также в последние годы здесь увеличивается популяция волков.

6. Шпицберген, Норвегия. На полпути между Полярным кругом и Северным полюсом, этот норвежский островок стал популярным местом для наблюдения за дикой природой Арктики. Здесь предлагается множество специализированных туров по наблюдению за дикой природой, причем север Шпицбергена летом особенно популярен.