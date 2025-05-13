Что произошло в многоквартирном доме в Таллинне? Обвиняемый в убийстве друга: «В какой-то момент у меня в руке оказался нож»

Виталий Витухин ждал патруль и скорую помощь перед домом. По его словам, в квартире находился его друг Дмитрий, который был без сознания и нуждался в помощи из-за ножевого ранения. Однако, согласно видеозаписи, представленной в суде, Виталий не сразу признал свою вину. «Я не знаю, кто ранил его ножом. Когда я его нашел, он еще дышал», - сказал Виталий полицейским при задержании.