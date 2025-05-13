Я хочу мира, а не денег: «Мисс Эстония» и ее бывший муж достигли компромисса в суде

«Мисс Эстония-1994» Ева-Мария Лаан и ее бывший супруг Эрик Александр Сиверс провели немало времени в суде, и поводов для споров у них было несколько. Однако достигнутый в начале мая компромисс внушает надежду на долгожданный мир, к необходимости которого обе стороны пришли, хоть и в разном контексте.