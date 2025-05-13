Я хочу мира, а не денег: «Мисс Эстония» и ее бывший муж достигли компромисса в суде

«Мисс Эстония-1994» Ева-Мария Лаан и ее бывший супруг Эрик Александр Сиверс провели немало времени в суде, и поводов для споров у них было несколько. Однако достигнутый в начале мая компромисс внушает надежду на долгожданный мир, к необходимости которого обе стороны пришли, хоть и в разном контексте.
В начале мая подошла к концу уже несколько лет длящаяся судебная сага между обладательницей титула «Мисс Эстония-1994» Евой-Марией Лаан (ранее - Ева-Мария Валласте) и ее экс-супругом Эриком Александром Сиверсом (ранее - Эрик Валласте), в ходе которой Сиверс подал на бывшую жену иск о взыскании крупной денежной суммы и неустойки.