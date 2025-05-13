Невестка Дэвида и Виктории Бекхэм подогрела слухи о вражде с семьей футболиста

Напомним, не так давно пронеслась новость о том, что Виктория не спит ночами и переживает: отношения со старшим сыном и его женой снова испорчены. После долгих попыток устранить все недопонимания общение с Бруклином и Николой вновь сошло на нет и обрело враждебный характер после того, как оба отказались посетить пышное 50-летие Дэвида.

А в минувшее воскресенье, когда в США отмечали День матери и все селебрити со словами любви обращались к родным в соцсетях, Никола проигнорировала Викторию. Она опубликовала пару трогательных кадров со своими мамой и бабушкой, ни слова не сказав о свекрови. Публика сочла это весьма странным - особенно на фоне новой информации, согласно которой Пельтц не в восторге от поведения Бекхэмов-старших по отношению к Бруклину.

По некоторым данным, незадолго до того, как отношения обострились вновь, у Бруклина и Дэвида состоялся неприятный разговор. В ходе него футболист якобы кричал на сына и даже обзывал его. Это длилось примерно час. Тогда-то все и стало хуже.