Невестка Дэвида и Виктории Бекхэм подогрела слухи о вражде с семьей футболиста

Кажется, Никола Пельтц не спешит опровергать слухи о вражде с Викторией Бекхэм и всей семьей своего мужа Бруклина. Page Six пишет, что девушка только подогревает разговоры о том, что отношения со свекрами стали напряженнее.
Напомним, не так давно пронеслась новость о том, что Виктория не спит ночами и переживает: отношения со старшим сыном и его женой снова испорчены. После долгих попыток устранить все недопонимания общение с Бруклином и Николой вновь сошло на нет и обрело враждебный характер после того, как оба отказались посетить пышное 50-летие Дэвида.
А в минувшее воскресенье, когда в США отмечали День матери и все селебрити со словами любви обращались к родным в соцсетях, Никола проигнорировала Викторию. Она опубликовала пару трогательных кадров со своими мамой и бабушкой, ни слова не сказав о свекрови. Публика сочла это весьма странным - особенно на фоне новой информации, согласно которой Пельтц не в восторге от поведения Бекхэмов-старших по отношению к Бруклину.
По некоторым данным, незадолго до того, как отношения обострились вновь, у Бруклина и Дэвида состоялся неприятный разговор. В ходе него футболист якобы кричал на сына и даже обзывал его. Это длилось примерно час. Тогда-то все и стало хуже.
Никола и Бруклин, если верить слухам, очень хотят обсудить все семьями. Но Бекхэмы настаивают на том, что ей за столом переговоров не место. «Она всегда им возражает и защищает интересы Бруклина», - объяснил один из источников, близких к супругам.