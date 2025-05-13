Приянку Чопру подозревают в тайном романе с «королем Болливуда»

Приянку Чопру, снявшаяся в таких сериалах, как «Куантико» и «Цитадель», заподозрили в романе с Шахрухом Ханом, болливудским актером, которого называют королем индийского кино. Напомним, что актриса замужем за музыкантом Ником Джонасом и дружит с Меган Маркл, пишет Фокус.
Слухи появились после выхода Приянки Чопры на красную дорожку Met Gala. Актриса блистала в платье в горошек от Balmain и изумрудном колье Bulgari стоимостью 15 миллионов фунтов стерлингов и позировала под руку с мужем.
Однако рядом на той же красной дорожке был ее бывший коллега по Болливуду 59-летний Шахрух Хан, - не такой популярный в Европе и США, как в Индии, где его называют «Королем Ханом». Хан богаче многих голливудских суперзвезд, в 2023 году он был вторым самым богатым актером на планете с предполагаемым состоянием в 650 миллионов фунтов стерлингов.
За пределами крикета он и Приянка, вероятно, самые обсуждаемые личности индийского происхождения в мире, отчасти из-за того, что когда-то ходили слухи, что они встречаются. Приянка и Хан впервые встретились в 2000 году, когда она выиграла конкурс «Мисс Индия», а Хан был в составе жюри.
Возможно, пару сблизило их воспитание в семьях среднего класса: родители Приянки были врачами в индийской армии и регулярно путешествовали по миру, в том числе некоторое время проживая в США, в то время как Хана воспитывали бабушка и дедушка после смерти его матери и отца.
Актеров часто видели вместе на вечеринках и ужинах в дорогих ресторанах.
В 2006 году Приянка и Шахрух вместе снимались в криминальном триллере «Дон: Погоня начинается снова», а в 2011 году - в сиквеле «Дон 2». Тогда и появились слухи об их скандальном романе, так как Шахрух был и остается женатым мужчиной, а также их разделяет 17-летняя разница в возрасте.
Оба актера долго отрицали роман, в итоге Приянка Чопра переехала в Лос-Анджелес после того, как ее якобы внесли в «черный список» для ролей в Болливуде на фоне последствий скандала. Причем способствовала этому жена Хана - Гаури Хан, которая является влиятельным кинопродюсером в Болливуде.
Представители актеров заявили, что их появление на Met Gala стало случайностью и их ничего не связывает. Но фанаты уверены, что страсть не угасла.